BERØMT: Willia Hurt, her på en premiere i Los Angeles i 2004.

Filmstjernen William Hurt er død

Hollywood-skuespiller William Hurt ble 71 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det bekrefter sønnen hans til Deadline.

«Det er med stor sorg at Hurt-familien melder at William Hurt har gått bort», heter det i kunngjøringen.

«Vår elskede far og Oscar-belønnede skuespiller døde 13. mars, en uke før han skulle fylt 72 år», heter det videre.

Hurt sovnet fredfullt inn, omgitt av sine nærmeste, opplyser de etterlatte.

Familien ber om respekt for privatlivets fred i den tunge tiden.

Ifølge Rolling Stone døde han av naturlige årsaker.

Filmstjernen har vært aktiv til det siste og står på IMDb.com oppført med flere nye prosjekter, som ennå ikke har sett dagens lys.

Hurt vant Oscar for «Kiss Of The Spider Woman» i 1985. Han har også vært nominert til det gjeve filmtorfeet for filmer som «Broadcast News», «Children of a Lesser God» og «A History of Violence».

han er også kjent fra filmer som «Body Heat», «Dark City» og «The Incredible Hulk».

Stjernen, som var gift og skilt to ganger, etterlater seg fire barn.

PRISBELØNT: William Hurt, her avbildet i 2015.

Nå strømmer det på med kondolanser og minneord fra fans, nyhetsbyråer og andre celebriteter på Twitter: