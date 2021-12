«BEEF»: Vin Diesel og Dwayne Johnson i aksjon i «F&F5».

«The Rock» avviser blankt «Fast & Furious»-retur

Dwayne Johnson sier ikke er «noen sjanse» for at han vender tilbake til «Fast & Furious»-filmene, selv etter Vin Diesels oppfordring.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

I et intervju med CNN denne uken, ble The Rock (49) spurt hva han synes om Vin Diesels (54) forsøk på å få ham tilbake gjennom en Instagram-melding der han skrev «Min lillebror Dwayne ... tiden har kommet» og oppfordret Johnson til å bli med i «F&F10».

– Jeg ble veldig overrasket over den meldingen. I juni, da Vin og jeg hadde kontakt utenom sosiale medier, sa jeg til ham ansikt til ansikt at jeg ikke kom til å komme tilbake til franchisen.

SISTE GLIMT: Dwayne Johnson ga seg med «F&F8» fra 2017, men spilte i avleggerfilmen «Hobbs & Shaw» i 2019.

– Jeg var bestemt, men vennlig i ordvalget og sa jeg alltid kom til å støtte skuespillerne og heie på franchisen, men at det ikke var noen sjanse for at jeg ville komme tilbake, legger Johnson til i intervjuet.

Han hevder videre til CNN at Instagram-meldingen er et eksempel på Diesels manipulasjon, og at han ikke liker at kollegaen refererte til hverken barna eller Paul Walkers død i meldingen.

– Hold dem utenfor dette, sier han.

Diesel og The Rock ble uvenner offentlig i 2016 etter uenigheter på innspillingen av «The Fate of the Furious». Johnson sådde i en Instagram-melding tvil om Diesels profesjonalitet, og etter det sendte de stadig stikk til hverandre.

«F&F9» kom tidligere i år og spilte inn 759 millioner dollar på verdensbasis, ifølge Hollywood Reporter. Vin Diesel har signert kontrakt på film 10 og 11 fra Justin Lin. «F&F10» er ventet i mai 2023.

I fjor danket Dwayne Johnson ut Kylie Jenner som verdens best betalte influencer.