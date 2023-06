Filmanmeldelse «Birk & Magna – gruvens mørke hemmelighet»: Enkel og effektiv

To stykk deilig rappkjeftede detektiver graver i både arv og miljøkriminalitet på Vestlandet.

BARNEFILM / FAMILIEFILM

«Birk & Magna – gruvens mørke hemmelighet»

Kinopremiere: Fredag 9. juni

Norge. 6 år. Regi: Christer Steffensen

Med: Filip Kremner, Hermine Svortevik Oen, Bjarte Hjelmeland, Helge Jordal

Vestlandet, en natt for drøye 10 år siden: En patrulje kjemmer seg gjennom skogen, på jakt etter en savnet mann.

De finner ham aldri. Arn (Helge Jordal) kommer over en liten gutt i stedet, tre-fire år gammel, som sliter med å gjøre rede for hvordan han har havnet der.

Nåtid, 10+ år senere. Den lille gutten, som nå heter Birk (Filip Kremner), driver en turisthytte i fjellheimen, Nilfheim, sammen med Arn, som adopterte ham. Birk har aldri funnet ut hvor det var han kom fra. Men han vet at det er her han hører hjemme.

Hytten sliter med økonomien, og Arn vil at Birk skal reise av sted og begynne på videregående utdanning. Det vil ikke Birk, og han vil i hvert fall ikke høre snakk om å selge tomten. Spesielt ikke til Nilfheim Kraft, ved direktør Erik (Bjarte Hjelmeland), som har siklet på den i årevis.

TVILSOM TYPE: Bjarte Hjelmeland i «Birk & Magna – gruvens mørke hemmelighet».

Da gruvedriften ble lagt ned i Nilfheim, begynte selskapet å tjene penger på å deponere giftig avfall i fjellet. Nå ønsker de å produsere «verdens reneste energi», og vil ha tilgang til fossen på Arns eiendom. De vil også sette opp vindmøller i landskapet.

En dag går en 13 år gammel jente, Magna (Hermine Svortevik Oen), av bussen i bygda. Hun har Doc Marten’s på beina, virker veldig veslevoksen for alderen, og er der i et ærend: Hun leter etter spor etter faren, som forsvant i i dette området for 13 år siden.

Hun har tenkt å begynne å lete i deponiet, og har bedt om et møte med kraftselskapets sterke mann i sakens anledning. Erik kan med stolthet fortelle henne at selskapet har deponert to millioner kubikkmeter avfall i den gamle gruven. Det er bare én hake ved selvskrytet: Dét er en halv million kubikkmeter mer enn det er plass til der.

Hvor er det blitt av det overskytende? Det er det opp til Magna og Birk å finne ut. De liker hverandre ikke kjempegodt til å begynne med. Muligens fordi begge er obsternasige på typisk Vestlands-vis.

Men de har mer til felles enn de kunne ane. Begge lurer på hvem foreldrene deres var. Og sammen skal de komme på sporet av en stor miljøforbrytelse.

Gøy og spennende film! «Birk & Magna – gruvens mørke hemmelighet» nyter godt av et par nye fjes, samt to gamle, en historie som ikke allerede er fortalt i en bestselgende barnebok, og å være laget av noen andre enn den sedvanlige barnefilm-«mafiaen» på Østlandet.

SNUSHANER: Filip Kremner og Hermine Svortevik Oen i «Birk & Magna – gruvens mørke hemmelighet».

Den er tøffere i trynet, mer uærbødig og ukorrekt enn norske barnefilmer har for vane å være, og det er fristende å gi den sterke regionale forankringen æren for det. Spesielt Magna slår en som en datter av sin landsdel:

«Knall i padden!», roper hun, når hun ikke heller avføringsmiddel i kaffen til en lite samarbeidsvillig eldre herre, eller sparker slemminger i skrittet.

Undertegnede hadde gleden av å dele kinosal med en gjeng unger i den helt riktige alderen (la oss si 7 til 11) under pressevisningen. De hvinte i fryd da det sistnevnte skjedde, og hvinte igjen når det skjedde én gang til.

DRAMATIKK I FJELLHEIMEN: Helge Jordal redder Filip Kremner i «Birk & Magna – gruvens mørke hemmelighet».

De to hovedrolleinnehaverne har ingen problemer med å gå ansikt til ansikt med tunge, rutinerte skuespillere som Jordal og Hjelmeland, og som produksjon får «Birk & Magna – gruvens mørke hemmelighet» mye ut av det jeg antar har vært et beskjedent budsjett.

Kamerabruken er fiffig (mark-perspektiv er en favoritt), og regissør Steffensen er dyktig til å bygge spennende sekvenser med enkle virkemidler. Han tunerer tvisten til sist med nennsom hånd.

«Birk & Magna – gruvens mørke hemmelighet» mottok publikumsprisen under Barnefilmfestivalen i Kristiansand i april i år. Det var nok ikke ufortjent.