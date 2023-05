FILMKJENDIS: Taylor Lautner, her i New York i forrige uke.

Taylor Lautner om utseendekritikk: − Bringer frem gamle følelser

«Twilight»-stjernen Taylor Lautner (31) forklarer hvordan det føles når folk slenger stygge kommentarer om hvordan han ser ut.

Kortversjonen Den amerikanske skuespilleren delte sine tanker i en videoappell på Instagram, der han har nesten fire millioner følgere.

Lautner snakket om hvordan kommentarene om utseendet hans har påvirket ham mentalt.

«Ser ut som dritt» og «ligner en gammel brokkoli», er eksempler han viser til.

Lautner uttrykker bekymring og oppfordrer til å være mer støttende. Vis mer

Den amerikanske skuespilleren vant «mest sexy»-priser og var et stort idol, da han fra 2008 og flere år fremover figurerte i «Twilight»-filmene.

Men Lautner har slitt med å holde liv i karrieren. De siste årene har han også jevnlig måttet tåle stygge kommentarer i sosiale medier fra mennesker som mener at utseendet hans har tapt seg.

Når tar 31-åringen et åpenhjertig oppgjør i form av en videoappell på Instagram, der han har nær fire millioner følgere.

Lautner snakker rett i kamera og forteller at han nettopp kom over Instagram-kommentarer fra forrige uke, etter at han og kona Tay Lautner (26) hadde besøkt et radioshow i New York for å snakke om sin podkast «The Squeeze».

Føler seg tvunget

– Det bringer frem gamle følelser og minner, og minnet meg på hvorfor jeg styrer unna kommentarer, sier han.

Men han sier at han nå er på et bedre sted mentalt enn for noen år siden.

– Og jeg føler meg tvunget til å dele dette med dere, sier han og viser skjermbilder av eksempler, der han får spydige kommentarer om alt fra hårfestet til «Jøss, hva har skjedd med ham?».

«Huff, han aldres ikke godt», skriver en annen.

«Ser ut som dritt» og «ligner en gammel brokkoli», lyder det fra andre, og sånn fortsetter det.

Lautner presiserer at alle de nevnte eksemplene er fra samme kommentarfelt, under et spesifikt innlegg.

– Det er galskap, men sånn er den verden vi lever i, sier han.

– Det er galskap

Skuespilleren sier at han innser at det er begrenset hva han og andre kan gjøre for å stoppe problemet. Han forsikrer også at disse kommentarene ikke får ham til å tvile på seg selv.

– Men jeg tror at det jeg virkelig ønsker å formidle, er at hvis dette hadde vært for ti år siden, eller fem år siden, kanskje til og med to-tre år siden, ville dette virkelig ha gått inn på meg. Det ville fått meg til å ville krype inn i et hull.

Lautner sier han garantert ville stoppet å møte pressen, og at han trolig også ville bli skremt fra å vise seg ute i offentligheten, om det så bare var for å gå på butikken.

– Jeg ville ikke satt meg selv i en posisjon som gjorde at jeg måtte forholde meg til disse tingene.

KONA: Tay og Taylor Lautner under er besøk hos SiriusXM 17. mai. Det var da radioshowet delte bilder at hetsen strømmet på.

Lautner forklarer at han snakker av lang erfaring, men at han har lært å finne ut «hva som er verdifullt og ikke».

– Hvis du måler egen verdi ut fra hva andre mennesker mener om deg, så vil du føle deg deretter, sier Lautner.

Han legger til at han ikke vil lyve og hevde at han ikke bryr seg om det som skrives.

– Om det var sant, så hadde jeg ikke sittet her og sagt det jeg sier.

Nygift

Lautner giftet seg i fjor med Tay Dome, som hun da het, og som er sykepleier og influencer.

Opprinnelig har hun samme fornavn som ektemannen, men for enkelhets skyld, bruker hun bare Tay.

