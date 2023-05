UNGE OG SINTE: Kristine Frøseth og Lukas Gage i «How To Blow Up A Pipeline».

Filmanmeldelse «How To Blow Up A Pipeline»: Unge økoterrorister

Kids in radikal klima-aktivisme crime.

DRAMA / THRILLER

«How To Blow Up A Pipeline»

Kinopremiere: 26. mai

USA. 12 år. Regi: Daniel Goldhaber

Med: Ariela Barer, Kristine Frøseth, Lukas Gage, Forrest Goodluck, Sasha Lane, Jayme Lawson, Marcus Scribner, Jake Weary

Det er en broket gjeng unge voksne som har samlet seg for å sprenge en oljerørledning i Vest-Texas.

Paret som norske Kristine Frøseth spiller den ene halvdelen, Rowan, av, også bestående av Logan (Lukas Gage), slår en innledningsvis som rockstjernene i gjengen:

Krampekule folk med bleket hår og komplisert bekledning som drar en linje hvitt pulver om morgenen, og synes å være med mest for moro skyld.

LURER SEG SÅ STILT PÅ TÅ, NÅR HUN SKAL UT OG SPRENGE: Kristine Frøseth i «How To Blow Up A Pipeline».

Vi får vite mer om beveggrunnene deres etter hvert, slik vi også skal bli kjent med de andre radikale aktivistene / frihetskjemperne / «game changerne» / sabotørene / økoterroristene (du får selv stryke det du mener ikke passer):

Xochitl (Ariela Barer), som vi oppfatter som lederen, og som mistet moren sin i en hetebølge. Theo (Sasha Lane), som har fått påvist en sjelden type leukemi som kan spores til oppveksten i nærheten av et oljeraffineri. Kjæresten hennes, Alisha (Jayme Lawson).

Michael (Forrest Goodluck) har også vokst opp med oljeutvinning i nabolaget i Nord-Dakota, og virker suicidalt bitter. Hva tenker han om at det er 50 prosent sjanse for at han selv ryker med når den hjemmelagde bomben går av under oljerørledningen? «Jeg bryr meg ikke», svarer han.

BOMBER PÅ BYGDA: Forrest Goodluck (til venstre) og Marcus Scribner i «How To Blow Up A Pipeline».

Det er også Shawn (Marcus Scribner), og Dwayne (Jake Weary). Sistnevnte har opplevd at oljeindustrien har tatt seg til rette på eiendommen som har vært i familien hans i 100 år. Han er ikke det vi tenker på som en typisk ung, radikal og «woke» aktivist. Mer en klassisk sterk, taus cowboy. Men nå har han fått nok, han også.

«How To Blow Up A Pipeline», inspirert av den svenske forfatteren og professoren Andreas Malms bok ved samme navn fra 2021, som tar til orde for sabotasje som en legitim form for klima-aktivisme, har selvfølgelig vakt en viss oppstuss, ikke minst i produksjonslandet USA.

FBI har advart mot «økt terrorfare» i kjølvannet av den: «[How To Blow Up A Pipeline] har potensial til å inspirere aktører til å angripe olje- og gassinstallasjoner med eksplosiver eller andre destruktive innretninger», skriver byrået i en rapport datert 6. april.

INTENS UNG DAME: Ariela Barer i «How To Blow Up A Pipeline».

Kulturkrigere på begge sider har splittet seg opp på deprimerende velkjent vis: «Årets heteste date-film», skriver kulturradikale Rolling Stone. «Venstrevridd Hollywood-propaganda», stønner alt annet enn venstrevridde Fox News. Og sånn går no 2023-dagan.

Det som i første rekke bør bety noe i denne sammenhengen, en filmomtale, er dette: Er det kontroversielle dramaet godt? Er thrilleren spennende?

Ja og ja, tenker jeg. Dramaet er overveiende velspilt og bevegende. Og som spenningsfilm betraktet er «How To Blow Up A Pipeline» medrivende på god, overraskende gammeldags måte:

Kompetent bygget opp som en ransfilm, med fokus på planleggingsstadiet og dynamikken «røverne» imellom. (For norske publikummere kan sekvensene med bombe-bygging på landsbygda frembringe ubehagelige assosiasjoner til hendelsene på Åsta sommeren 2011). Med noe mer eksistensielt enn diamanter eller kontanter som «utbytte» i den andre enden.

Dersom alt går etter planen.

NORSKE INTERESSER: Kristine Frøseth og Lukas Gage i «How To Blow Up A Pipeline».

«Vår egen» Frøseth, fra Drøbak, blir ikke satt på de største prøvene her. Ingen blir det: Karakterene kan absolutt beskyldes for å være nokså stereotype. Men hun klarer seg fint. Utmerket amerikansk-engelsk diksjon har hun også.

At ditt politiske syn vil farge måten du ser «How To Blow Up A Pipeline» på, er like uunngåelig som skatter og døden. At den er en vellaget og overrumplende spennende er det vanskeligere å krangle med.