DE ER TILBAKE! ALLE LURER PÅ HVORFOR: Odd-Magnus Williamson (til venstre) og Henrik Thodesen i «Tina & Bettina 2 – The Comeback».

Filmanmeldelse «Tina & Bettina 2 – The Comeback»: Tidenes minst etterlengtede comeback

10+ år gammel moro blir ikke som ny.

KOMEDIE

«Tina & Bettina 2 – The Comeback»

Premiere på kino fredag 24. februar

Norge. 12 år. Regi: Jonas Lien Svarstad

Med: Odd-Magnus Williamson, Henrik Thodesen, Aksel Hennie, Kim Fairchild, Dennis Storhøi

Denne anmeldelsen, og dette tøysete «etterspillet», får i «Tina & Bettina 2 – The Comeback» noe av æren/skylden for at det i 2023 er 10 år siden vi så noe til Tina (Odd-Magnus Williamson) og Bettina (Henrik Thodesen) sist. (Sponseturen til Nord-Korea og fettsugingsklinikken for barn var heller ikke PR-triumfer).

Man skal ha hatt øret meget godt plantet til bakken, og kanskje blitt sparket litt i hodet mens man lå der, for å ha lagt merke til noe «folkekrav» om et comeback fra de to.

Men her er de likevel. Og det må jeg si: «Tina & Bettina 2 – The Comeback» er så visst ingen briljant idé. Det er faktisk en sånn film man trolig aldri vil slutte å forundre seg over at eksisterer. Men hei. Heller dette enn en ny «sesong» med «Hotell i særklasse», ivaffal.

EKTE KJÆRLIGHET: Aksel Hennie (til venstre) og hans kalde hjertes utkårede Tina (Odd-Magnus Williamson) i «Tina & Bettina 2 – The Comeback».

Hvor befinner så de to videoblogg-pikene seg i 2023? På Smestad, selvfølgelig, det sier seg selv. Men mer sånn «i livet»? Huff! De har ikke snakket sammen på 10 år, blir vi fortalt.

Best, relativt sett, virker det å ha gått med Tina. Hun har funnet seg en to hundre år gammel nazist (slibrig spilt av Aksel Hennie) som hun venter på at skal dø, men i mellomtiden er nødt til å ligge med.

Bettinas historie er mer melankolsk. Hun hoppet av jusstudiene for å gifte seg med en fyr (Oddgeir Thune) som kunne vært hangaround i «Exit»-miljøet. En klassisk slimål. Slimålen er utro, viser det seg, til absolutt ingens overraskelse, og Bettina forlater ham. Tina får seg på sin side en kalddusj da det viser seg at nazien ikke har testamentert formuen til henne.

KAMEL UTEN FILTER: Marcus Kabelo «Kamelen» Møll Mosele (til venstre) og Odd-Magnus Williamson i «Tina & Bettina 2 – The Comeback».

Tina er rasende, Bettina er knust, begge er uten tak over hodet. Slik har det seg at de to gamle venninnene møtes igjen. På bar bakke. På the mean streets of Smestad.

Som så ofte i «lenge siden sist, la oss samle gjengen igjen!»-komedier, er de første 15 minuttene av «Tina & Bettina 2 – The Comeback» filmens beste. Det er «alltid» litt gøy med gjensyn, ikke sant, og til å begynne med har denne filmen et brukbart tempo.

Småartig er det på Vixen Awards i Oslo også. Tina er invitert til å dele ut en pris (ikke dårlig bare det), men dukker opp i den tro at hun skal motta en. Pre-SoMe pioneren går bananas, og smarttelefon-opptakene går verden rundt, som det heter.

Tina og Bettina er tilbake, tilbake, tilbake. Før du vet ordet av det sitter de på kontoret til Universal Music, som tilbyr dem platekontrakt. «Nå fingres julen inn», blir den første slageren deres. «Jentene fra helvete» den andre.

PÅ TOPPEN AV POPEN: Odd-Magnus Williamson, Andreas «Tix» Haukeland og Henrik Thodesen (fra venstre) «Tina & Bettina 2 – The Comeback».

Musikkbransje-plottet byr på gjesteopptredener fra blant andre Tix, Kevin Lauren, Kamelen og (mest minneverdig) Daniel Kvammen. Men som komedie om det infantile popbransje-økosystemet, er det ikke det veldig skarpe greier, nei. Ikke på skuddhold av The Lonely Island-satiren «Popstar: Never Stop Never Stopping» (2016). Ikke Espen Eckbos «Get Ready To Be Boyzvoiced» (2000) heller.

Men suksess blir det! Tina feirer med å feste hardt (sett inn din egen Sophie Elise-vits her). Bettina blir forelsket i en Morten Harket/Jørn Hoel-hybrid (Dennis Storhøi), og bestemmer seg for å gå solo og lage «dyp» musikk. Lykke til!

«NØØØRD! HOOORE!»: Odd-Magnus Williamson, som Tina, gir uttrykk for hva han synes om VGs anmelder.

Noe som er rart med «Tina & Bettina 2 – The Comeback», er at den får så lite moro ut av menneskearten som må sies å være videobloggerne Tina og Bettinas ektefødte etterkommere: Influencerne og Instagram-stjernene.

Jo da, vi får den scenen på Vixen Awards. Ja, og så er det et intervju med Sophie Elise, selvfølgelig, som innrømmer at hun skylder Tina og Bettina alt. Det skulle nesten bare mangle. Men filmen velger altså å være en popbransje-komedie fremfor å handle om internett-habitatet Tina og Bettina selv var med på å skape. Merkelig, synes jeg. For det er ikke sånn at popstjerne-vitsene er ubetalelige.

Den siste av de tre halvtimene dette tar, er noe av en ørkenvandring, selv om Odd-Magnus Willamson, som også har skrevet manuset, kjemper tappert for å holde skuta på vannet. Man ser at han har det gøy, og det hjelper en hel del. Men jeg kan ikke med hånden på hjertet si at jeg lo.

Jeg kan ikke med hånden på hjertet si at jeg led heller. Undertegnede hadde enormt lave forventninger til «Tina & Bettina 2 – The Comeback». De ble møtt.