HELVETES JUL: David Harbour, som julenissen, finner frem sleggen i «Violent Night». Alexis Louder ser forferdet på i bakgrunnen.

Filmanmeldelse «Violent Night»: Julenissen sparker rumpe

Tommy Wirkola rundjuler julen.

VOLDSKOMEDIE

«Violent Night»

Premiere på kino fredag 2. desember

USA. 15 år. Regi: Tommy Wirkola

Med: David Harbour, John Leguizamo, Leah Brady, Edi Patterson, Beverly D’Angelo, Alex Hassell, Alexis Louder, Cam Gigandet, André Eriksen

Julenissen (David Harbour fra «Stranger Things») sitter på bar, dritings. Sutrer over forbrukersamfunnet, bortskjemte drittunger og ufordelaktige arbeidsforhold. Vurderer å kaste in håndkleet en gang for alle. Han går ut og setter seg i sleden; spyr og pisser over kanten.

Så er det julekvelden. Den søkkrike krigsprofitør-familien Lightstone i Greenwich, Connecticut møtes til ukoselig samvær. Datteren Alva (Edi Patterson) er kommet med den ubrukelige filmstjerne-kjæresten Morgan (Cam Gigandet) og avkommet Bertrude (Alexander Elliot). «Klin med meg foran sønnen min!», beordrer hun.

ETT – 1 – SNILT BARN: Leah Brady i «Violent Night».

Den tilsynelatende mer sympatiske sønnen Jason (Alex Hassell) har med seg Linda (Alexis Louder), som han er separert fra, og den bedårende datteren deres, Trudy (Leah Brady). Det eneste Trudy ønsker seg til jul, er at mamma og pappa skal bli sammen igjen. Gertrude Lightstone (Beverly D’Angelo) er familiens ubestridte matriark. Ikke et godt menneske.

Idet julenissen ankommer godset for å gjøre jobben sin, selvsagt via skorsteinen, bryter det ut rabalder i stuen. Cateringselskapet som Lightstone-ene har leid inn for anledningen, viser seg å være en morderisk bande under ledelse av mannen som kaller seg «Scrooge» (John Leguizamo).

De er innstilt på å utradere hele Lightstone-klanen. Det er kun én mann som kan stoppe dem: Julenissen. Han er motvillig. Vil bare drikke. Men kanskje kan det eneste medlemmet av Lightstone-familien som har vært nice snarere enn naughty, vesle Trudy, smelte det kalde julehjertet hans?

«SOKKER I ÅR IGJEN!»: John Leguizamo er misfornøyd med gavene i «Violent Night».

Diskusjonen går muligens stadig «høyt» om hvorvidt «Die Hard» (1988) kan karakteriseres som en julefilm eller ikke. Men de fleste er vel enige om at «Home Alone», som kom to år senere, brakte noe nytt til den skinnhellige sjangeren. Nemlig knallhard tegneserievold, Tom & Jerry-style.

Den begavede Tommy Wirkola, som jobber både her hjemme og der ute (altså i Hollywood), har med «Violent Night» satt seg fore å lage den definitive gladvolds-julekomedien. Et amerikansk manus, amerikansk finansiering og amerikanske regler medfører riktignok at nordmannen må legge bånd på seg, og at «Violent Night» ikke er like utøylet som den forrige Wirkola-produksjonen, den tvers gjennom nihilistiske «I onde dager». Men den er sannelig vill nok.

AVANSERTE AVHØRSMETODER: David Harbour (til venstre) og John Leguizamo i «Violent Night».

Longørene og den kognitive dissonansen som av og til oppstår, skyldes produsentenes behov for å temperere blodbadet med julete sentimentalitet. Man spør seg om hvor nødvendig det er. Jeg mener: Hvem er interessert i både blodbøtte-ballettene og koseprat om «den egentlige meningen med julen»? Er ikke det gjensidig utelukkende størrelser?

«Silent Night» eksploderer i scenene der den banker opp kvinner og barn (og norske André Eriksen – auuu!), og det drepes for fote med sukkertøy-stenger, nøtteknekkere, skøyter og elektrisk julestjerne i øyet. Den vakler når den blir bløt. Alt pratet om å være snill og oppføre seg pent kommer med et tykt strøk ironi og et sarkastisk glimt i øyet. Men «Violent Night» dabber uansett vel mye av mellom slagene.

JULENISSEN ER NORSK: Tommy Wirkola (til venstre) regisserer David Harbour på settet i «Violent Night».

Sånt skurr til tross – dette er etter alt å dømme den beste «alternative» julefilmen siden salige «Bad Santa» (2003). Klimakset der julenissen gjenoppdager det gamle talentet sitt for å svinge sleggen inn i bløtområdene og bakhodene på alle de slemme barna, er noe av det mest energiske man kan se på kino i 2022.

Hadde Wirkola fått bestemme alt selv, ville «Violent Night» trolig hatt enda flere slike sekvenser, og færre transportetapper. Men gud så flink han er når han får slippe seg løs.