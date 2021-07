TATT: Simon Leviev føres inn i byretten i Athen i 2019. Foto: Tore Kristiansen, VG

Tindersvindleren-dokumentar kjøpt av Netflix: − Det er gøy

Netflix har kjøpt rettighetene til dokumentaren «Tinder Swindler» inspirert av VG-avsløringen om Tindersvindleren.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: Nå nettopp

Det melder Variety.

– Det er gøy og inspirerende at Netflix plukker opp historier vi lager. Det sier noe om gjennomslaget VG kan ha når vi har unikt innhold, som vi forteller på engasjerende måter, sier Rolf Sønstelie, redaktør for VGTV.

I februar 2019 avslørte VG historien om Israelske Simon Leviev, kjent som Tindersvindleren.

DØMT: Tindersvindler Simon Leviev ble dømt til 15 måneder fengsel, men slapp ut etter fem måneder på grunn av coronahensyn. Foto: Tore Kristiansen, VG

I flere år lurte han en rekke kvinner, utleiere og familier for millioner av kroner – for å finansiere sitt eget luksusforbruk.

Leviev ble imidlertid ikke dømt for dette, men for forhold som lå nesten ti år tilbake i tid. I tillegg til fengselsstraff ble han dømt til å betale 170.000 shekel, som tilsvarer nesten 450.000 norske kroner. Omtrent 395.000 av kronene skulle gå til svindelofrene.

Regissøren bak «Don’t F*** With Cats»

Nå har det blitt laget en dokumentar om historien, og det er flere anerkjente filmskapere med på laget.

Blant dem er produsentene for Netflix-dokumentarene «Three Identical Strangers» og «Don’t F*** With Cats», samt regissør Felicity Morris som også var regissør for sistnevnte.

Dokumentaren har fått tittelen «Tinder Swindler», og vil følge kvinnene som ble lurt av Shimon Yehuda Hayut, som han egentlig heter, mens de avdekker hans sanne identitet og stiller ham for retten.

Strømmetjenesten Netflix har nå kjøpt rettighetene til «Tinder Swindler». Det er ukjent hvor mye de måtte punge ut med.

– Det har vært spennende og lærerikt å samarbeide med Netflix. Jeg tror vi kommer til å se mer av dette fremover, fordi strømmetjenestene har et enormt behov for ekte historier som kan dramatiseres, legger Sønstelie til.