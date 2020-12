KJÆRESTER UNDER FALSK FLAGG: Mackenzie Davis (til venstre) og Kristen Stewart i «Happiest Season». Foto: Lacey Terrell / Viaplay

TV-anmeldelse «Happiest Season»: Forskjellige jul

Slipp LHBT-folket inn, det er jul!

Publisert: Nå nettopp

KOMEDIE

«Happiest Season»

Tilgjengelig på Viaplay og iTunes

USA. Tillatt for alle. Regi: Clea DuVall

Med: Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Mary Steenburgen, Alison Brie, Dan Levy, Aubrey Plaza

Journalisten Harper (Mackenzie) skal tilbringe julen der hun alltid feirer den: Hjemme i storfamiliens skjød. I et svakt, romantisk øyeblikk inviterer hun kjæresten og samboeren, kunststudenten Abby (Stewart) – som ble foreldreløs for 10 år siden – med seg hjem. Så angrer hun.

For «problemet» med dette er? Begge er jenter. De er altså jentekjærester. Lesbiske. Er det et problem da? Vel, det kan bli det, all den tid Harpers WASP-familie er så streite og lytefrie at det nærmer seg det fascistiske. Og at far, Ted (Victor Garber), er ekstra avhengig av å fremstå som perfekt i disse dager, da han snart planlegger å stille til valg som ordførerkandidat.

«MEN DEN ER JO SÅ SMAKLØS!»: Kristen Stewart og Dan Levy i «Happiest Season». Foto: Jojo Whilden / Viaplay

Det største problemet er imidlertid dette: Harper har løyet til Abby. Det er ikke sant at hun har fortalt foreldrene og søsknene at hun «er sånn». Det fem dager lange oppholdet hos familien blir dermed halvt farse og halvt helvete.

Farse fordi de to må late som om de bare bor sammen, og slett ikke er kjærester. Helvete, for Abby, fordi Harper spiller rollen så godt at hun praktisk talt behandler partneren ikke bare som luft, men også som dritt under høytidens gang.

Familien er ekstremt konkurransepreget. Mor Tipper (Steenburgen) har jobben med å holde fasaden fullkommen, og er opptatt av å skjøtte mannens valgkamp på Instagram. Det dårligste forholdet er det mellom Harper og søsteren Sloane (Brie, alltid eminent).

«HOLIDAY ON ICE»: Mackenzie Davis og Kristen Stewart i «Happiest Season». Foto: Lacey Terrell / Viaplay

Sloane og mannen Eric (Burl Moseley) er som en helgebilag-ingress i Dagens Næringsliv i levende live: Det har gitt opp en karriere som Yale-utdannede jurister for å «realisere seg selv» ved å lage vakre, «unike» gaveesker i tre (det går selvsagt veldig bra; Gwyneth Paltrow er fan og har skrevet om dem på Goop).

Den oppdemmede aggresjonen i huset går ut over lillesøsteren Jane (Mary Holland). Absolutt alle tråkker på henne, som var hun en dørmatte.

Og altså. Stemningen blir meget dårlig mellom og Harper og Abby også. Harper møter gamlekjæresten Connor (Jake McDorman) igjen. Abby møter Harpers kvinnelige gamlekjæreste, Riley (Plaza). Hun er det mest sympatiske mennesket i denne sulamitten, ved siden av Abbys venn i byen, John (Dan Levy).

URBAN JUL: Dan Levy og Kristen Stewart i «Happiest Season». Foto: Jojo Whilden / Viaplay

Riley kan avsløre at Harper utviste stor feighet den gangen de to hadde noe gående. Det kan Abby saktens tro på, for Harper oppfører seg ikke bare feigt, men rett ut sagt kjipt – nå igjen.

Man skal ikke tenke for dypt på «Happiest Season». Som – til tross for at den handler om to kjærester av samme kjønn, hvilket vel fremdeles kan anses å være mildt utradisjonelt – er så lett en julefilm som en lett julefilm kan bli.

Om man likevel skulle falle for fristelsen til å tenke, vil man kanskje komme til at Harper rett og slett ikke fortjener Abby. Og at når unnskyldningen kommer, og Harper omsider ramler ut av skapet – vel, så er det egentlig for sent. Hun har såret sin livspartner for dypt.

STILLE! KVINNER I ARBEID: Regissør Clea DuVall, Mackenzie Davis og Kristen Stewart (fra venstre) under innspillingen av «Happiest Season». Foto: Lacey Terrell

Men OK. Innsatsene fra det sjarmerende ensemblet veier opp. Brie er nevnt, og Stewart er for lengst blitt en magnetisk skuespiller. Plaza er både smart, sårbar og mørkt mystisk, og Levy (fra «Schitts Creek») får dra den inspirerende talen forut for det sentimentale klimakset.

En underholdende julekomedie. Om enn med bismak.