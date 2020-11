HEDRET: Jeff Bridges har høstet en rekke gjeve priser, som denne – Cecil B. Demille-prisen – under Golden Globe Awards i Los Angeles i fjor. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Kreftsyk Jeff Bridges: − Anerkjenner dødeligheten

Hollywood-stjernen Jeff Bridges (70) har postet bilde fra sykehuset.

Halvannen uke har gått siden skuespillerveteranen innviet omverdenen i at han har fått lymfekreft. Da var han klar til å starte med behandling.

Samtidig lovet han å holde fansen oppdatert om prosessen fremover, og det løftet holder han. Bridges har opprettet en egen nettside der han nå har lagt ut et bilde fra sykehuset.

Der er han avbildet i morgenkåpe mens han spaserer rundt med et stativ med cellegiftposer på.

«Denne kreften får meg til anerkjenne min egen dødelighet og sette pris på det som er forbigående. Og jeg innser at hvis jeg har dritt å dele, så er dette tidspunktet», skriver han.

Samme bildet er postet på Twitter, der han takker alle for gode ønsker har har mottatt etter kunngjøringen:

På hjemmesiden opplyser filmstjernen at han ser lyspunkt i alle utfordringene.

«Denne kreftgreia bringer frem følelser rundt hva som er verdifullt», skriver han og sier at han er fylt av både takknemlighet og store mengder «god, gammeldags kjærlighet».

«Jeg føler meg overstrømmet, og gjett om jeg setter pris på det.»

Bridges fortsetter med å si at all kjærligheten smitter.

«Som et slags positivt virus. Tusen takk, alle sammen, for at dere viser omsorg i denne perioden. Det føles godt.»

Da 70-åringen først opplyste om helsesituasjonen i forrige måned, refererte til sin karakter The Dude fra «The Big Lebowski»:

«Som The Dude ville sagt: Ny dritt har kommet frem i lyset.»

Han informerte da at selv om han forstår at sykdommen er alvorlig, så skal prognosene være gode.

Bridges er blant annet kjent for rollene i «The Fabulous Baker Boys», «Starman», «True Grit», «Crazy Heart», «The Last Picture Show» og en rekke andre filmer. På filmnettstedet IMDB.com står han oppført som aktuell i TV-serien «The Old Man», som angivelig spilles inn i disse dager.

I 2009 vant Bridges Oscar for beste mannlige hovedrolle for rollen som countrysangeren Bad Blake i filmen «Crazy Heart». Han er nominert til Oscar sju ganger.

Han har vært gift med skuespiller Susan Bridges (67) siden 1977, og de har tre barn sammen.

Publisert: 01.11.20 kl. 20:08

