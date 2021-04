«HOT FOR NIETZSCHE»: Fionn Whitehead og Lily-Rose Depp i «Voyagers». Foto: Vlad Cioplea / Lionsgate / United International Pictures

Filmanmeldelse «Voyagers»: 2021 – en dum odyssé

Det er «Fluenes herre» i verdensrommet, ja.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

SCIENCE FICTION-DRAMA

«Voyagers»

USA. 12 år. Regi: Neil Burger

Med: Tye Sheridan, Fionn Whitehead, Colin Farrell, Lily-Rose Depp, Isaac Hempstead Wright

År 2063, og menneskeheten har omsider funnet en planet det er verdt å kolonisere. Den kommer fiks ferdig med oksygen, vann og alt.

Utfordring: Det tar 86 år å reise dit, hvilket betyr at de som skal bemanne ekspedisjonen selv aldri vil nå målet, og er nødt til å formere seg underveis. De må ikke være for ivrige i reproduksjonen heller. Det er grenser for hvor mye føde romskipet kan bære.

UNIVERSET! EN UENDELIGHET AV STJERNER OG PLANETER: Scene fra «Voyagers». Foto: Lionsgate / United International Pictures

30 «superbabyer» blir avlet opp ens ærend. De blir oppdratt i isolasjon, slik at de ikke skal savne noe ved livet på jorden. Sent i tenårene, vel av gårde på vei ut i verdensrommet, består dietten deres av blant annet en blå drikk, som fungerer som flytende blå valium: Mannskapet blir føyelige og kjønnsdriftene undertrykkes. Gæmlisen Richard (Farrell, på sitt kjedeligste her) er med om bord for å holde de potensielle villstyringene i ørene.

I løpet av den første halvtimen sparker «Voyagers» opp til en rekke eksistensielle og filosofiske drøftinger som den ikke har noen planer om å gå videre med. Det som skjer i stedet er at et par av mannskapet, Christopher (Sheridan) og Zac (Whitehead), gjennomskuer at de blir bedøvet, og bestemmer seg for å slutte å helle nedpå den blå saften. Det ligger revolusjon i luften, ikke minst en seksuell sådan.

DEN BLÅ TIMEN: Lily-Rose Depp og Tye Sheridan i «Voyagers». Foto: Lionsgate / United International Pictures

Det som følger, er en full pre-corona russefeiring. Folk begynner å kline, ligge med hverandre, bryte og sloss. Det #metoo-es over en lav sko, hvilket ikke minst går ut over Sela (Lily-Rose «datteren til Vanessa Paradis og Johnny» Depp).

Krangler oppstår om hvem som skal være sjef om bord, i klassisk «Fluenes herre»-stil. Zac går full Nietzsche i sin vilje til makt. Samtidig mister skipet kontakt med jorden. Enkelte begynner å lure på om en ytre fiende lusker der ute i det uendelige.

FLUENES HERRER: Tye Sheridan og Fionn Whitehead i «Voyagers». Foto: Lionsgate / United International Pictures

Her er det at «Voyagers» degenererer til noe à la en ungdomsgjeng-film fra åttitallet, en typisk snill vs. slem-historie i «West Side Story»-tradisjonen, komplett med unge gutter i bare overkropper og unge jenter i BH. Den gjør det på nokså uinspirert og slitent vis, på et filmsett som ikke på noe tidspunkt gir oss følelsen av å være på et ekte romskip i det ekte verdensrommet.

Det er slappe og uspennende greier fra den noen ganger interessante Burger («Illusjonisten», 2006; «Limitless», 2011; «Divergent», 2014) – en slags amerikansk mini-Christopher Nolan som interesserer seg for teknologi, science fiction og det som befinner seg i ytterkantene av erfaringen vår.

Aldri før har han fått mindre ut av disse lidenskapene enn i «Voyagers».