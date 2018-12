STJERNEPAR: Brad Falchuk og Gwyneth Paltrow. Foto: AP

Gwyneth Paltrow bor ikke sammen med ektemannen

Gwyneth Paltrow (46) og Brad Falchuk (47) har vært gift i over to måneder, men bor fortsatt hver for seg.

Det er nemlig ikke bare enkelt å være nygift , forklarer filmstjernen i et intervju med bladet WSJ , ifølge Us Magazine .

Det faktum at både hun og Falchuk har to barn hver fra før, gjør det å slå seg sammen litt praktisk utfordrende.

– Jeg har aldri vært stemor før, så jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, innrømmer hun.

Paltrow sier at det er viktig for henne og ektemannen å vise alle barna respekt. Nettopp derfor har de ennå ikke flyttet sammen.

– Vi gjør dette på vår egen måte. Med tenåringsbarn må man trå litt varsomt. Den er ganske intens, denne tenåringsgreia, sier den Oscar-belønnede stjernen, kjent fra filmer som «Shakespeare in Love», «Sliding Doors», «Avengers: Infinity War», «Iron Man» og «Shallow Hal».

46-åringen har datteren Apple på 14 og sønnen Moses på 12 fra ekteskapet med Coldplay-vokalist Chris Martin (41) . De to gikk hver til sitt i 2014, etter ti år som ektepar.

Paltrows nye utkårede, skaperen av TV-serien «Glee» , har også et ti år langt ekteskap bak seg med produsent Suzanne Bukinik.

Hollywood-skuespilleren har tidligere snakket om hvordan hun opplever den beryktede tidsklemma ( artikkelen fortsetter under ):

Falchuk og Paltrow skal ha forelsket seg da hun hadde en gjesterolle i «Glee» for snart fire år siden. De ble kjærester i 2015 og forlovet seg på nyåret i år.

– Jeg har bestemt meg for å gi det en ny sjanse, ikke bare fordi jeg tror jeg har funnet mannen jeg var ment å være sammen med, men fordi jeg har akseptert de sjelsvrengende, rutinebrytende mulighetene intimitet fører til, uttalte Paltrow til Harper’s Bazaar før hun giftet seg i september.

Først i november delte Paltrow brudebilde i sosiale medier. Da beskrev hun bryllupsdagen som «den aller beste dagen i livene deres»: