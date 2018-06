FILMCOMEBACK: Kevin Spacey, her fotografert rett før de mange anklagene mot han kom i fjor høst. Foto: Chris Pizzello / TT NYHETSBYRÅN

Kevin Spacey med filmcomeback to og et halvt år etter filmen var ferdig innspilt

Publisert: 12.06.18 22:46

Han ble fjernet fra forrige film han hadde rolle i. Nå blir imidlertid Kevin Spacey å se på film igjen, etter mange anklager om seksuelle overgrep.

Filmen «All the Money in the World» visket ut hele Spacey og erstattet ham med Christopher Plummer, noe som i følge Indiewire.com kostet produsentene 10 millioner dollar.

Grunnen var de mange anklagene om seksuelle overgrep mot skuespilleren, anklager som også førte til at han ble skrevet ut av suksesserien «House of Cards».

I «Billionaire Boys Club», om noen klassiske «japper» på 80-tallet i Los Angeles, spiller Ansel Elgort hovedrollen, men Kevin Spacey spiller også en viktig rolle, og han er også å se i traileren som er sluppet.

Kevin Spacey har ikke vært å se på skjermen siden mai i fjor, da sesong fem av «House of Cards» ble lansert. Filmen var ferdig innspilt så langt tilbake som januar 2016, men først nå blir den lansert.

Filmen har foreløpig ikke fått noen norsk premieredato på kino.