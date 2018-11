STJERNEPAR: Meg Ryan og John Mellencamp, her avbbildet i New York i fjor. Foto: TYJA, AGNY / BACKGRID

Meg Ryan og John Mellencamp har forlovet seg

Hollywood-stjernen Meg Ryan (56) og musiker John Mellencamp (67) har vinglet frem og tilbake i åtte år, men nå skal de gifte seg.

Meg Ryan melder på Instagram at hun er forlovet. Under en tegning av seg selv og musikerkjæresten, skriver hun kun ett ord – med store bokstaver: « FORLOVET! ».

Filmstjernen har nærmere 400.000 følgere på bildedelingstjenesten, og det har strømmet på med tusenvis av lykkønskninger under posten.

Paret har vært av-og-på-kjærester i åtte år. Særlig har den lange avstanden gjort det vanskelig å pleie forholdet. Mens hun bor i New York, har han sin faste base i Indiana. Mellencamp uttalte til bladet Rolling Stone i 2013 at han ikke så for seg å kunne slå seg til ro i New York.

– Jeg er for følsom til å bo her. Det er umulig for meg å se fattige mennesker. Jeg kan ikke se lidelse. Å se søppel på gaten er uholdbart, skal han ha sagt.

Siden 2017 har romansen imidlertid vært stabil, og nå går det altså mot bryllup for de to.

Ryan er kjent som en av Hollywoods dronninger av romantiske komedier , deriblant «Da han møtte henne», «Søvnløs i Seattle», «Du har mail» og «Kate og Leopold». Hun har tidligere uttalt at karrieren har gått ut over romantikken på privaten .

Mellencamp er hovedsakelig låtskriver og sanger – tidligere kjent under artistnavnet John Cougar. Blant annet er har han vært en ivrig støttespiller til Barack Obama og spilt under hans valgmøter og innsettelsen i 2009.

Men også Mellencamp har spilt i flere filmer, deriblant «Falling From Grace» og «Madison». I tillegg er han kunstner.

Mens Ryan har ett ekteskap bak seg, med filmstjernen Dennis Quaid (64) , har Mellencamp vært gift tre ganger før.

Ryan ble skilt fra Quaid i 2001 – etter ni års ekteskap – fordi hun hadde falt for motspiller Russell Crowe (54) under innspillingen av «Livstegn» året før. Forholdet til Crowe to imidlertid slutt etter halvannet år .

Ryan har en 25 år gammel sønn med Quaid, og for 12 år siden adopterte hun en datter fra Kina . Mellencamp på sin side, har fem barn.