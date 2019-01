FLOPPER: Will Ferrell og John C. Reilly har mange suksesser sammen. «Holmes & Watson» er ikke en av dem. Foto: VALERIE MACON / AFP

Megaslakt av ny Ferrell-film – droppet av Netflix

FILM 2019-01-03T10:14:49Z

Filmen beskrives som fjorårets dårligste og har rekordlav score blant anmelderne. «Holmes and Watson» ble avvist av Netflix.

«Holmes and Watson» er en komedie med stort budsjett, produsert av giganten Sony, med radarparet Will Ferrell og John C. Reilly i hovedrollene.

Det har ikke hjulpet særlig. Filmen har rekordlave 9 prosent score på anmeldergeneratoren Rottentomatoes.com , og kritikerne står i kø for å snakke ned filmen.

Hvor dårlig kan egentlig «Holmes & Watson» være? Veldig, veldig dårlig, skriver Telegraph.co.uk .

– Den er så smertelig umorsom at vi ikke er sikre på om vi på lovlig vis kan kalle det en komedie, skriver Rolling Stone .

– Hvis en komedie faller i skogen og ingen ler, eksisterte den? spør Time Outs anmelder, med en omskriving av det gamle ordtaket.

Storselskapet Sony forsøkte ifølge Deadline.com å gi Netflix tilgang på filmen, men Netflix takket nei.

Sony skal ha gjort fremstøtet mot Netflix etter å ha fått svært dårlige tilbakemeldinger på testvisninger, men de ville altså ikke ha noe med filmen å gjøre.

Filmen gjorde det ikke veldig bra etter åpningen i julen, og havnet på fjerdeplass i USA. «Holmes & Watson» har foreløpig ingen norsk premieredato på kino, og det er vel tvilsomt om den vil bli vist på det store lerretet her til lands.