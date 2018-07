007 for 005. gang: Daniel Craig kommer tilbake som agent 007, James Bond, i 2019. Her på premieren til «Spectre» i London i 2015. Foto: Luke MacGregor / REUTERS

«007» besøkte CIA

Publisert: 07.07.18 01:25

Daniel «James Bond» Craig (50) besøkte etterretningsorganisasjonens hovedkvarter i Virginia.

Craig har – etter mye om og men , og muligens én milliard kroner – skrevet på kontrakten for å spille James Bond en femte gang.

For en knapp uke siden besøkte skuespilleren den amerikanske føderale etterretningsorganisasjonen CIAs hovedkvarter i Langley, Virginia.

Besøket var et ledd i et CIA-program kalt «Reel vs. Real », som søker å opplyse offentligheten om hvordan det praktiske etterretningsarbeidet i virkelighetens verden ofte skiller seg dramatisk fra hvordan spionoperasjoner fremstilles på film og TV.

I en uttalelse på CIAs nettsider , heter det:

«Hvorfor besøker en internasjonal filmstjerne CIA? Fordi CIA ikke eksisterer i et vakuum […] Mr. Craig møtte ledere og ansatte som kunne forklare at spionasje i det virkelige liv arter seg annerledes enn i underholdningsbransjen».

Moderne kvinnesyn

Produksjonen av den nye James Bond-filmen – den 25. i den offisielle rekken – skal etter planen startes i desember. Premieredatoen er satt til 25. oktober neste år.

Filmen er basert på «Never Dream Of Dying » fra 2001. Det er ikke en av Ian Flemings originale Bond-romaner, men en «offisiell» oppfølger signer Raymond Benson.

Filmen skal ha arbeidstittelen «Shatterhand», og ifølge den britiske avisen Daily Mirror skal Kroatia være et av de sentrale opptaksstedene.

Filmen regisseres av den meriterte briten Danny Boyle («Slumdog Millionaire – han som hadde svaret på alt », 2008; «127 timer», 2010), som også har skrevet manus sammen med John Hodge.

De to har samarbeidet tett før, nærmere bestemt med manusene til , «Shallow Grave» (1994), «Transpotting» (1996) og «Trainspotting 2 » (2017).

Boyle har varslet at den 25. James Bond-historien vil portrettere kvinner på en mer «moderne» måte enn hva som har vært tilfelle i tidligere Bond-filmer.