Hilaria Baldwin: − Ufattelig mareritt

Hilaria Baldwin (37) har skrevet lang kjærlighetserklæring til ektemannen Alec Baldwin (63) i kjølvannet av tragedien på filmsettet i New Mexico i oktober.

Alec Baldwin gikk fredag ut på Instagram og takket kona for at hun gir han grunn til å leve. Det stormer rundt Hollywood-stjernen etter at han ved et uhell skjøt og drepte den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins.

Lørdag skrev Hilaria en lang, personlig melding til ektemannen – også hun på Instagram, der hun forsikrer at hun alltid vil være der for ham, at hun elsker ham til evig tid – og at hun skal ta vare på ham.

Hun skriver om Hutchins familie at de har opplevd et fryktelig tap, og at det som har skjedd er «tortur for dem».

«Og du, min kjære ektemann, har på et vis havnet midt i dette ufattelige marerittet», fortsetter hun.

37-åringen skriver at spesielt ett øyeblikk er etset inn i hukommelsen.

«Fotografene rundt deg, som dokumenterte din smerte og lidelse mens du snakket med meg i telefonen», sier hun og sikter til bildene som har gått verden rundt, og som viser en svært fortvilet Baldwin på parkeringsplassen utenfor politihuset i Santa Fe.

«Jeg kunne ikke være nær deg og klemme deg. Men vårt samhold over telefonen var tydelig for hele verden», skriver hun videre.

SØNDERKNUST: Alec Baldwin avbildet utenfor politihuset i Santa Fe etter skytetragedien.

Hilaria Baldwin skriver at livet i rampelyset kan gi svært stor glede, men at traumene er store når det blir mørkt.

«Alle meningene og oppfatningene om oss er høylytte og overveldende».

Natt til fredag norsk tid snakket Baldwin ut i sitt første TV-intervju etter hendelsen. Til nyhetsanker George Stephanopolous på ABC News sa Baldwin at han aldri trakk av våpenet, og han ikke føler skyld.

63-åringen tok til tårene da han beskrev sin døde kollega.

Hilaria skriver at hun på forhånd var redd for at ektemannen skulle åpne seg på denne måten, men at hun er stolt over at han gjorde det:

«For jeg har sett lyset ditt slukke, din mentale helse bli smadret – og jeg har sett sjelen din i ubeskrivelig lidelse. Noen ganger spør jeg meg om hvor mye ett menneske kan tåle Jeg vil ikke miste deg.»

Paret har seks barn sammen, og Baldwin har i tillegg en datter fra tidligere.

«Du og jeg gjør ikke alt riktig hele tiden, men vi har store hjerter og vi elsker høyt», skriver hun.

Hilaria Baldwin runder av med å si at hun vil hedre avdøde Halyna Hutchins og hennes familie. Filmfotografen etterlater seg ektemann og en sønn på ni år.

«Nå håper jeg at man finner ut hvordan dette kunne skje, og hva man kan gjøre for å forsikre seg om at det aldri skjer igjen», skriver fru Baldwin.

Fortsatt er det uvisst hvordan tragedien skjedde. Politiet i New Mexico etterforsker for fullt. Før helgen uttalte de at de ennå ikke kan utelukke at det vil bli tatt ut siktelse mot en eller flere involverte.