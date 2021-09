NYBAKTE TOBARNSFORELDRE: Skuespillerparet Kirsten Dunst (39) og Jesse Plemons (33).

Kirsten Dunst bekrefter fødsel: − Jeg har ikke frykt lenger

Skuespillerparet Kirsten Dunst (39) og Jesse Plemons (33) har fått sin andre sønn.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med The New York Times bekrefter «The Power of the Dog»-aktuelle Kirsten Dunst at hun og forloveden fikk sin andre sønn for fire måneder siden.

– Dette er den nyeste fyren, «Big Kahuna», sier hun til NY Times-journalisten som hun møter i døren hjemme med den nå drøyt åtte kilo tunge, blonde babyen på armen.

– Han er en engel, men han er en sulten engel. Og en tung engel.

«Big Kahuna» er hawaiisk slang og brukt som kallenavn av Dunst på sønnen – som egentlig heter James Robert. Fra før har skuespillerparet 3-årige Ennis sammen.

Sliter med søvnmangel

Kirsten Dunst offentliggjorde graviditeten under fotograferingen til et cover av W Magazine i mars i år. Hun og Plemons møttes i 2015 under arbeidet med tv-serieversjonen av «Fargo», der de spilte ektefeller i seriens andre sesong.

MØTTES PÅ SETTET: Kirsten Dunst som Peggy Blumquist og Jesse Plemons som Ed Blumquist i TV-serien «Fargo».

Mens Kirsten Dunst oppnådde superstjernestatus allerede som barneskuespiller i «Interview with the Vampire» (1994), fikk Plemons sitt gjennombrudd med TV-serien «Friday Night Lights». I likhet med samboeren har han befestet sin posisjon som karakterskuespiller med roller i filmer som «Hostiles» (2017) og «The Irishman» (2019).

Han jobber for tiden med regissør Martin Scorsese i «Killers of the Flower Moon» som har premiere neste år. I mellomtiden har Dunst håndtert sønnene alene.

– Jeg er så trøtt, jeg har ikke sovet en hel natt på fire måneder, sier hun i New York Times-intervjuet.

– Jeg har utviklet en rykning i øyet også. Jepp, jeg er virkelig på et spesielt sted i livet, spøker hun.

Føler fryktløshet

Samboerparet, som har vært forlovet i flere år, spiller også mot hverandre i westernfilmen «The Power of the Dog» som høstet stående applaus under Venice Film Festival denne måneden.

Filmen er den første spillefilmen Jane Campion regisserer siden Oscar-belønte «Piano» (1993).

Dunst spiller en kvinne som reduseres til å tvile på sin egenverd etter å ha flyttet til en ranch i Montana. Rose Gordon – kona til den snilleste av to brødre, George Burbank (Jesse Plemons) – opplever kjapt isolasjon og fiendskap fra sin svoger Phil Burbank (Benedict Cumberbatch).

FESTIVALFILM: (F.v.) Regissør Jane Campion, Benedict Cumberbatch og Kirsten Dunst poserer på den røde løperen før premieren på «The Power of the Dog» under Venice Film Festival 2. september.

Regissør Campion er full av lovord om sin kvinnelige hovedrolleinnehaver:

– Hun har dybde. Det jeg finner utrolig er at hun er så tilstedeværende i emosjonene. Hun fremkaller følelsen av empati hos deg umiddelbart, sier Campion til New York Times.

Selv forklarer Dunst at hun ikke er redd for å dele smerte og at hun anser det som sin jobb å dele også de mest vanskelige emosjonene. Men å spille en kvinne i en tid MeToo-bevegelsen var ikke-eksisterende og kvinner knapt hadde en stemme, vekket ubehagelige minner.

– Jeg føler at jeg måtte hente frem igjen en del av en ung Kirsten, sier Kirsten Dunst rollen som Rose.

– Det er fint å bli eldre fordi du bryr deg mindre om hva tenker om deg. Jeg har ikke noe frykt i skuespillet mitt lenger, og det er den mest befriende følelsen. Det skjedde på en måte etter at jeg fikk mitt første barn: Du får en holdning der du bare legger alle kortene dine på bordet, for hva er grunnen til å ikke gjøre det?