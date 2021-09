SKILLES: Kona til Ola Rapace, Sonja Jawo, bekrefter at paret skal skilles. Her er de avbildet sommeren 2019.

James Bond skuespiller skilles

Den svenske skuespilleren Ola Rapace (49) og kona Sonja Jawo (41) går fra hverandre.

Av Jørn Pettersen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver Expressen onsdag ettermiddag.

I 2018 forelsket Rapace seg hodestups i Sonja Jawo. En romanse som den gang ble omtalt av blant andre svenske Hänt. Paret giftet seg i Paris i 2019. Men onsdag ble det kjent at paret har levert inn skilsmissepapirer til Stockholms tingrett.

– Vi har valgt å gå hver vår vei. Det er trist at det endte slik. Men jeg tror likevel det er best for oss begge, sier Sonja Jawo til den svenske avisen.

Paret møttes på byen i Stockholm, og dagen etter ble hun med ham på et tre dagers romantisk opphold i Paris – hvor han hadde bosatt seg. Ni måneder senere var de gift.

Rapace uttalte den gang til Expressen i fjor at «Sonja er det vakreste mennesket i verden».

– Da er man jo dum om man ikke prøver å gjøre det seriøst, mente Rapace og forsikret at han aldri har vært så lykkelig noensinne.

Ola Rapace er blant annet kjent fra Bond-filmen «Skyfall» i 2012. Han har tidligere vært gift med til «Millennium»-stjernen Noomi Rapace. Et ekteskap som tok slutt i 2010.

I et podkast-intervju i 2020 fortalte han dette på spørsmål om hva som er det verste han har opplevd i livet.

– Skilsmissen fra Noomi.

Ola og Noomi som var gift fra 2001 til 2011, har en sønn sammen. Jawo har en sønn fra et tidligere forhold, men hun og Ola Rapace har ingen barn sammen.

– Det er ingen dramatikk i dette, sier Sonja Jawo til Expressen.

Det har ikke lyktes avisen å få en kommentar fra Ola Rapace.