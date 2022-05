FILMSTJERNE: Rebel Wilson på Vanity Fair-festen etter Oscar-gallaen i Los Angeles tidligere i år.

Rebel Wilson om jobbopplevelse: − Kvalmende

Filmstjernen Rebel Wilson (42) letter på sløret om en vond episode tidligere i karrieren.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Wilson røper ikke navnet på mannen som hun sier trakasserte henne for mange år siden, men hun betror til People at det var en motspiller i en film.

– Han ba meg komme inn i et rom, og der dro han ned buksene sine. Og der – foran vennene sine – ba han meg om å utføre en ekkel handling, forteller Wilson.

– Det var fryktelig og kvalmende, sier 32-åringen, som endte med å rapportere hendelsen til sin egen manager og til filmselskapet.

Etterpå skal mannen og hans venner ifølge skuespilleren ha forsøkt å gjøre livet hennes surt.

– De prøvde på en måte å ødelegge både meg og karrieren min. Hadde dette skjedd etter #MeToo, kunne jeg avslørt dem, sier Wilson og sikter til bevegelsen som skjøt fart mot slutten av 2017 og har ført til oppvask i en rekke bransjer og på utallige arenaer siden.

– Fordi jeg er advokat, så dokumenterte jeg det som skjedde, forteller Wilson, som har studert jus ved Universitetet i Wales.

Fikk du med deg dette stuntet da Wilson ledet BAFTA-utdelingen i mars?

Wilson beskrev hele episoden skriftlig, og opplyser at hun ikke la skjul på overfor bransjefolk hva som skjedde – og hvem som var involvert.

I dag spør hun seg selv om hvorfor hun fortsatte å jobbe med vedkommende i stedet for å hoppe av prosjektet. Hun mener nå at hun bare burde trukket seg ut, og at jobben ikke var verdt ubehaget.

Men der og da så hun på det å rapportere hendelsen, som et veldig stort skritt i seg selv. Hun skal også ha fått vite at hun ikke var den eneste som hadde klaget på vedkommende.

Australskfødte Wilson, kjent fra rollen som «Fat Amy» i «Pitch Perfect»-filmene samt fra den nye Amazon-serien «LOL: Last One Laughing», er nå aktuell med ny film på Netflix – med tittelen «Senior Year».