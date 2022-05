FORNØYDE: Jon Øigarden puster ut sammen med Anders Bredmose fra Norsk Skuespillerforbund (til høyre) og Sven Gert Hougaard som er forbundets advokat i rettssaken der Øigarden er saksøkt sammen med kollegene Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen.

Øigarden i retten: − Kutt ut de dumme kontraktene!

KØBENHAVN (VG) En bestemt og irritert Jon Øigarden møtte sine eks-agenter fra danske Panorama Agency i rettssalen onsdag.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Sist sommer ble Øigarden - og skuespiller-kollegene Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsen – saksøkt av agentfirmaet sitt, Panorama Agency (PA), for påstått mislighold av kontrakter.

De tre står frem for å varsle hele bransjen om det de mener er en ukultur hos agent-giganten PA, der blant annet et kontraktspunkt handler om at PA kan innkassere provisjon i flere år etter at kontrakten er terminert, et såkalt «ettervederlag».

Onsdag ettermiddag var Jon Øigarden den første av de tre til å vitne i saken, etter at formiddagen var brukt på en detaljert gjennomgang av uenighetene rundt kontrakten.

De norske skuespillernes sak føres av generalsekretær Anders Bredmose i Norsk Skuespillerforbund og deres advokat Sven Gert Hougaard.

PA er representert ved toppledelsen, gründer Lena Seested, partner Martin Jensen og deres advokat, Bjarke Vejby.

Under sin forklaring beskrev Jon Øigarden hvordan han mener PA bidrar til å skape en ukultur i bransjen gjennom det nevnte «ettervederlaget», og hvordan PA bruker sitt omdømme på å lokke skuespillerprofilene inn i deres stall og holde dem der.

I Øigardens tilfelle kalte han PA både «utilgjengelige» og «fraværende». Etter hans mening har de tatt provisjon av langt flere jobber enn de har krav på, i et par tilfeller har de sågar fakturert for jobber han ikke har gjort, eller fått betalt for, ifølge Jon Øigarden.

– Denne ukulturen angår hele bransjen. Men nå er vi her, Nicolai, Agnes og jeg, og vi skal prøve og være så gode forsvarere av dette at vi kan bli hørt og få en slutt på dette - gi en beskjed til Panorama at; kutt ut de dumme kontraktene!

– Hvordan var det å møte toppledelsen i Panorama Agency igjen?

– Det gikk helt fint, det. Det er jo hyggelige folk, det er ikke det. Men det er måten de prøver å oppnå ting på som jeg føler er feil. Når jeg sitter her, har jeg bare lyst til å se dem rett inn i øynene og snakke med dem. Det likte jeg å gjøre, sa Jon Øigarden til VG etterpå.

Generalsekretær Anders Bredmose i Norsk Skuespillerforbund fortalte til VG tidligere onsdag at «Panoramas kontraktsvilkår er både i strid med Norsk Skuespillerforbund og Dansk Skuespillerforbunds retningslinjer for god agentskikk.»

– Kontraktsvilkåret er helt uhørt i Skandinavia, sa Bredmose om ettervederlaget.

VG har forelagt PAs advokat, Bjarke Vejby, dagens påstander fra Jon Øigarden i retten. Han ønsker fremdeles ikke å kommentere dette mens saken behandles i rettssystemet.

– I Danmark er det helt enkelt ikke god tone å uttale seg til mediene mens rettssaken går, skriver han i en epost til VG.

Torsdag er det Nicolai Cleve Broch og Agnes Kittelsens tur til å innta vitneboksen i København byret. Det samme skal PA-gründer Lene Seested.

Rettssaken avsluttes med prosedyrer fredag. Dom i saken kan ta inntil fire uker.