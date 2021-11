WINTER: Delfinen er her avbildet i Clearwater Marine Aquarium i Florida i august i år.

Kjendisdelfin (16) er død

Delfinen Winter, kjent gjennom «Gutten og delfinen»-filmene, døde torsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Clearwater Marine Aquarium, der delfinen har hatt sin base, bekrefter på Twitter at han døde like før han skulle gjennom en livreddende operasjon.

De skriver at «det er med tungt hjerte» de melder nyheten, og at de er «sønderknust».

Det 16 år gamle kjendisdyret hadde pådratt seg en alvorlig infeksjon i mage og tarm, som førte til en blokkering. Et team med 15 veterinærer og andre eksperter sto parat, men livet ebbet ut før de fikk startet.

Winter skal obduseres, men det antas at han til slutt døde av hjertesvikt som følge av plagene. Han ble 16 år.

Delfinen mistet halen i 2005, da den var bare to måneder gammel, etter å ha blitt fanget av en krabbeteine. Han ble tatt hånd om av The Clearwater Marine Aquarium i Florida og bodde der hele livet.

Tidligere denne uken ble det kjent for offentligheten at Winter var blitt syk. Flere har strømmet til akvariet for å ønske ham god bedring. Axel Neff (3) og storesøster Pippa Neff (5) møtte opp med kort og hilsener torsdag – samme dag som Winter døde.

«Vi takker alle for den enorme mengden med kjærlighet og støtte vi har fått etter at vi reddet Winter i 2005, og særlig gjennom de siste få dagene», skriver akvariet i kunngjøringen.

FANS: Søskenparet Axel Neff (3) og Pippa Neff (5) med god bedring-kort til Winter ved akvariet torsdag, før det ble meldt at delfinen var død.

«Dolphin Tale», som filmen opprinnelig heter, fra 2011 handlet om Winters liv, fra han ble skadet til han fikk en haleprotese – og om prosessen etterpå. Flere kjente navn var med i filmen, som Morgan Freeman (84), Ashley Judd (53) og Kris Kristofferson (85).

Film nummer to kom i 2014.

TRENER: Abby Stone og Winter under et show 31. august i år.

Historien om Winter vekker nok minner hos mange som fulgte spekkhuggeren Keiko, kjendisen fra Hollywood-filmene «Free Willy», og hans skjebne. Keiko dukket plutselig opp i Norge, i Skålvikfjorden i Halsa, i 2003.

Den karakteristiske knekken på finnen gjorde at norske kinogjengere skjønte at det var en kjendis som hadde svømt i land.

Tilbakeblikk: Astrid (8) spiller munnspill for Keiko

Historien om Keiko i Norge ble en verdenssensasjon. Mange sørget da Keiko brått ble syk og døde like før jul 2003. Han ble 26 år og ligger gravlagt ved Taknesbukta.

