FÅMÆLT MANN I MYSTISK FILM: Daniel Kaluuya i «Nope». I bakgrunnen: Keke Palmer.

Filmanmeldelse «Nope»: Nei, ikke helt

Fascinerende og forvirrende.

SCIENCE FICTION / THRILLER

«Nope»

USA. 15 år. Regi: Jordan Peele

Med: Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Brandon Perea, Michael Wincott

Jordan Peele er et svar på så mange av Hollywoods utfordringer at han nesten er for god til å være sann. En svart auteur som ikke bare er forrykende intelligent og ambisiøs, men dessuten lager populære filmer i populære sjangere. Det er fort gjort – ja, fristende – å overvurdere det han lager.

Peeles beite er horror, men en type intellektuell horror som renner over av lærd undertekst som cineaster, akademikere og andre forståsegpåere kan gasse seg med. Filmene handler alltid om den svarte erfaringen i USA. Men om mye annet også.

Som i «Nope», hans tredje kinofilm. På overflaten en fortelling der science fiction og westernfilmen møtes (ikke for første gang). Men så rik på tråder at man praktisk talt kan få den til handle om hva som helst, bare man tenker lenge nok på den.

AUTEUR: Jordan Peele på settet til «Nope».

OJ (Daniel Kaluuya) og lillesøsteren Emerald (Keke Palmer) har tatt over familiebedriften – utleie av hester til film- og TV-bransjen – etter at faren deres døde. Det skjedde under mystiske omstendigheter, da en masse metallisk søppel – nøkler, mynter – plutselig begynte å regne ned fra oven.

OJ og Emerald to er veldig forskjellige mennesker. OJ er lakonisk, en cowboy av Clint Eastwood-skolen. Emerald er alt annet. De hevder å være etterkommere av mannen som (rent faktisk) opptrer på det som antas å være tidenes første «film»: En kort sekvens fra 1880-tallet der en mann, en svart mann, rir på en hest.

Hvor kom søppelregnet fra? Fra et flygende objekt på himmelen, som ligger og lurer bak en sky som aldri beveger seg. OJ og Emerald blir engstelige, men også oppsatt på å få dokumentert det utenomjordiske besøket – om det nå er noe slikt det er snakk om. Kanskje er Oprah Winfrey interessert?

VILLE VESTEN: Steven Yeun i «Nope».

Dette leder dem til en mann, Ricky «Jupe» Park (Steven Yeun), som driver en sliten ville vesten-temapark i det samme området. Han har en fortid som barnestjerne på TV. Den endte i tragedie da en sjimpanse som «spilte» i serien, gikk amok på sitcom-settet i 1998.

De treffer også Angel (Brandon Perea). Han hjelper dem å installere en haug overvåkningskameraer, og er ellers en fyr som er klar for å tro på det meste. Ja, og så en dokumentar- og reklamefilmregissør, Holst (Michael Wincott), med en stemme som en rusten kaffetrakter.

Men hva er denne tingesten som henger over hestefarmen i Agua Dulce? Som ser ut som en blanding av en flyndre og en sopp, og tilsynelatende fortærer jordisk gods, for så å spytte det ut?

KLARE FOR NÆRKONTAKT (AV TREDJE GRAD): Scene fra «Nope».

Den er en gigantisk metafor, selvsagt, og det er opp til oss seere å finne ut hva vi vil fylle den med. Min teori er like god som din. Men min ser omtrent slik ut: Den er et bilde på TV-, film-, nyhets- og mediesamfunnet. Vårt store behov for å underholdes, selv av tragedier. Sulten etter tidsfordriv, sjokk, sinne og skandaler som aldri kan stilles, og som muligens ødelegger livene våre og lykken vår mer enn vi aner.

Indisiene er mange: Nesten alle menneskene vi møter jobber med film og TV eller kamerautstyr. Hovedpersonen heter «OJ», som i O.J. Simpson, hvis flukt fra politiet ble spektakulær TV-underholdning i 1994. En mystisk mann dukker opp på motorsykkel, som jobber for det pågående kjendis-nettstedet TMZ.

Det er andre tråder også. Ligger det ikke en kritikk av menneskets behandling av dyr i «Nope»?

LIVLIG LILLESØSTER: Keke Palmer i «Nope».

«Nope» er, i likhet med alle Peeles filmer til nå, en apokalyptisk profeti, komplett med bibelske allusjoner. Formmessig legger han seg imidlertid nokså tett på en klassisk blockbuster-estetikk, ikke milevis unna de retro George Lucas/Stephen King/Steven Spielberg-universene som også dyrkes i TV-serien «Stranger Things». «Nope» refererer spesielt heftig til sistnevntes kanskje fineste film, «Nærkontakt av tredje grad» (1977).

Men funker det? Til det er det bare å si: Tja. Til å være en science fiction-film, er «Nope» lite skummel. Den er mystisk som fy, men ikke skummel. Til å være en thriller eller en horrofilm, er den lite skremmende. Urovekkende – ja visst. Men ikke skummel.

Til å være en blockbuster er den veldig hemmelig og veldig langsom. Til å være «skrevet, produsert og regissert» av en som pleide å livnære seg som komiker, er den lite morsom.

MYSTERIENES MESTER: Jordan Peele på «Nope»-settet.

Kinematografien, ved Christopher Nolans høyre hånd Hoyte Van Hoytema, er uhyre pen, spesielt i scenene som utspiller seg under nattehimmelen. Skuespillet er fint: Kaluuya er en nytelse hver gang han uttaler filmens tittel.

Undertegnede ble gående å tenke på «Nope» i flere dager. Men det kan ha vært fordi jeg simpelthen ikke helt fikk taket på det jeg så. At «Nope» er et puslespill jeg ikke maktet å legge.

Det er en styrke, tror jeg, snarere enn en svakhet. Samtidig synes jeg nok at Peele krever vel mye tålmodighet og detektivarbeid av oss denne gangen. Det gjør «Nope» til den minst umiddelbart tilfredsstillende Jordan Peele-filmen til nå.