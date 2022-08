MIDDAGSDATE: Harry Styles og Olivia Wilde på vei inn en restaurant i SoHo i New York 18. august.

Olivia Wilde ut mot «hatefull energi» fra Harry Styles-fans

Olivia Wilde (38) og Harry Styles (28) kommenterer for første gang kontroversen rundt forholdet.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Begge de to stjernene letter på sløret overfor bladet Rolling Stone. Anledningen er at popstjernen Harry Styles er forsidepryd og har gitt et langt intervju til det velrenommerte musikkmagasinet.

«The World’s Most Wanted Man (Verdens mest ettertraktede mann)», er tittelen på reportasjen.

Styles og Wilde har vært tause om kjærligheten, men det er en dårlig bevart hemmelighet at de to har et forhold.

– Giftig negativitet

Men at ungpikeidolet har falt for ti år eldre Wilde, har falt mange fans tungt for brystet. Særlig Wilde har måttet tåle mye skepsis i sosiale medier.

I bladintervjuet forklarer Styles at han «selvsagt misliker ondsinnede kommentarer» om Wilde. Han beskriver Twitter som en «drittstorm med folk som prøver å være fæle mot andre».

Wilde skyter inn:

– Det jeg ikke forstår om den ondskapen du sikter til, er den giftige negativiteten som er det totalt motsatte av hva Harry står for.

Wilde presiserer at hun ikke mener at «den hatefulle energien» er representativ for hele fanbasen til Styles.

– Flesteparten av dem er fantastisk vennlige, sier hun.

Amerikanske Wilde er kjent skuespiller og filmskaper, kanskje aller mest kjent fra serien «House».

Romansespekulasjonene rundt henne og den britiske Styles har svirret siden januar i fjor, da de to ble avbildet hånd i hånd.

Paret skal ha blitt kjent da Wilde i 2020 hyret Styles til den mannlige hovedrollen i filmen «Don’t Worry Darling», som hun regisserte og selv spilte i. Filmen har premiere i slutten av september.

KJÆRESTER: Olivia Wilde og Harry Styles.

Husker du? Styles har gått fra klassisk boyband til moteyndling

Styles forklarer til Rolling Stone at han er svært motvillig til å snakke om privatlivet – og alt som ikke har direkte med jobb å gjøre. Derfor har han heller ikke ønsket å kommentere spekulasjoner rundt egen legning.

– Iblant får jeg høre at jeg «bare har vært offentlig med kvinner», men selv mener jeg at jeg ikke har vært offentlig med noen. Om noen tar et bilde av deg med en eller annen, så betyr ikke det at man har valgt et offentlig forhold, sier den tidligere One Direction-stjernen.

Wilde har sine base i Los Angeles og er mor til to. Det vakte oppsikt da hun i april i år fikk utlevert rettspapirer fra eksforloveden, skuespiller Jason Sudeikis (46), mens hun sto på scenen.