ATTENTATFORSØK: President Ronald Reagan blir i all hast dyttet inn i en limousine av Secret Service-agenter etter at han ble skutt utenfor et hotell i den amerikanske hovedstaden 30. mars 1981.

Oscar i faresonen: Da nyhetsbildet truet filmprisen

Siden 1929 har Oscar-utdelingen vært filmårets høydepunkt i Hollywood. Men både kriger og attentat har flere ganger vært ved å velte begivenheten.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

I Hollywood er det én regel som går foran det meste: «The show must go on». Filmbyen er innkapslet i sin egen boble der glamour – og iblant maktkamper – lekker ut til utenforstående akkurat nok til at Los Angeles fremstår som by med sine egne regler og rytme, bokstavelig talt badet i gyllent lys.

Iblant har verdensbegivenheter av det voldsomme slaget imidlertid klart å kaste så stor slagskygge at de ikke kan ignoreres.

Nå som Ukraina-krigen dominerer nyhetsbildet og har vekket solidaritet i forkant av Oscar-utdelingen, har CNN tatt en titt på hendelser som gjennom Oscar-prisens 92-årige historie har dannet et dramatisk bakteppe for den gjeve prisen.

forrige





















fullskjerm neste GLADE VINNERE: (F.v.) Matthey McConaughey, Cate Blanchett, Lupita Nyong'o og Jared Leto i presserommet etter å ha mottatt sine Oscar-priser i 2014. 1 av 12 Foto: Chase Rollins / Pa Photos

Tre hovedrama

Tre hendelser skiller seg ut, skriver CNN:

Attentatet på Martin Luther King Jr. i 1968

Attentatet på president Ronald Reagan i 1981

Utbruddet av Irak-krigen i 2003

Mens de to første førte til utsettelse av Oscar-seremonien, utløste Irak-krigen en debatt om å gjøre det samme. Den eneste andre gangen Oscar har blitt skjøvet på, skyldes en naturkatastrofe i 1938 da Los Angeles var rammet av flom.

Krig er det som har påvirket mest:

Under andre verdenskrig ble Oscar-statuettene laget av gips på grunn av metallmangel som følge av våpenproduksjon.

Vietnamkrigen førte til en annerledes sending, med avbrudd for siste nytt.

Drapet på Martin Luther King Jr.

Borgerrettighetsforkjemper Martin Luther King Jr. ble drept 4. april 1968, få dager før Oscar-utdelingen. Flere skuespillere som skulle opptre eller delta – som Sidney Poitier, Louis Armstrong og Diahamm Carroll – planla å delta i Kings begravelse 9. april.

Sidney Poitier spilte hovedrollen i to av årets nominerte filmer: «In the Heat of the Night» og «Guess Who's Coming to Dinner».

Siden det ikke var mulig hverken for ham eller de andre å komme seg tilbake til Los Angeles raskt nok, valgte akademiet å flytte utdelingen fra 8. april til 10. april. I tillegg avlyste de festen Governors Ball.

Sendingen startet med at daværende Oscar-president Gregory Peck hyllet avdøde King.

forrige





fullskjerm neste DAGEN FØR DRAPET: Dr. Martin Luther King Jr. fotografert under sitt siste offentlige oppdrag i Memphis, Tennessee, 3. april 1968. Dagen etter ble han skutt og drept. 1 av 4 Foto: Charles Kelly / Ap

Reagan ble skutt

President Ronald Reagan – som selv hadde vært Hollywood-skuespiller – skulle egentlig åpne seremonien i 1981 med et innslag tatt opp i Det hvite hus.

30. mars samme år ble han skutt mot i Washington D.C. og truffet av en kule rammet Reagans lunge og endte opp i nærheten av hjertet. Også pressesekretær James Brady ble truffet. Det samme ble en politimann og en Secret Service-agent som begge ble alvorlig såret. Attentatmannen John Hinckley jr. ble senere frifunnet for hendelsen på grunn av sinnssykdom.

Siden en rekke skuespillere og filmprodusenter kjente Reagan personlig fra hans skuespillerkarriere og tid som president for fagorganisasjonen Screen Actors Guild, ble det besluttet å utsette utdelingen med én dag.

Se de dramatiske bildene fra attentatforsøket:

forrige











fullskjerm neste FIRE MANN SKUTT: Secret Service-agent Timothy J. McCarthy og politimannen Thomas K. Delehanty, samt pressesekretær James Brady ligger såret etter attentatforsøket på Ronald Reagan 30. mars 1981. Også presidenten selv ble truffet. 1 av 7 Foto: Ron Edmonds / Ap

Vert Johnny Carson understreket at Reagan selv hadde uttrykket ønsker om at produsentene brukte det lettlivede, spøkefulle innslaget han hadde spilt inn, noe som ble gjort.

– Jeg er sikker på at dere her og dem som ser på alle forstår hvorfor vi har utsatt showet med 24 timer. På bakgrunn av de utrolige hendelsene i går, virker «The show must go on» uviktig, innledet Carson.

– Det hadde vært upassende å iscenesette en feiring. Men i dag går showet videre, fortsatte Carson – og tilføyde at presidenten selv skulle se på showet.

Skribenten Buzz Kohan som jobbet med showet både etter presidentattentatet og 11. september, uttalte 25 år senere til Hollywood Reporter:

– Merkelig nok var det Reagan selv som slå an tonen ved å si til legene på operasjonssalen: «Vær så snill å si meg at dere alle er republikanere». Vi regnet med at hvis mannen som ble skutt kan lage en vits om det, så hadde han gitt oss tillatelse til å gjøre det samme.

Se video med Ronald Reagan-innslaget under Oscar-utdelingen:

Invasjonen av Irak

I 2003 invaderte USA Irak få dager før Oscar-utdelingen, noe som skapte debatt om hvorvidt hele arrangementet burde utsettes.

Oscar-produsent Gil Cates uttalte til Los Angeles Times at av de 11 Oscar-sendingene han hadde produsert, var 2003 den vanskeligste.

Ukene frem til prisen regnes som noen av de mest stressende i hele Oscar-nistorien.

Det hele endte med at showet fortsatte, men den røde løperen ble droppet. Etter prisutdelingen ble det mye bråk knyttet til dokumentarregissør Michael Moore, som fordømte krigen da han mottok pris for «Bowling for Columbine».

forrige





fullskjerm neste TORDENTALE: Dokumentarfilmregissør Michael Moore raser mot president George W. Bush og invasjonen i Irak under Oscar-utdelingen i 2003. 1 av 4 Foto: Kevork Djansezian / AP

Moore kalte president George W. Bush «en fiktiv president» og fyrte av følgende verbale salve:

«Skam deg, Herr Bush!»

Episoden utløste rop fra folkemengden, mens filmskaperen ble hastet av scenen. Den ustoppelige Michael Moore fullførte imidlertid takketalen 15 år senere, da han mottok en æresbevisning under Critics' Choice Documentary Awards.

Regissøren avsluttet da med å oppmuntre folk til å «hente et kamera og kjempe mot makten, gjør stemmen din hørt og stopp denne meningsløse krigen».

Se video: Regissør Joachim Trier røper sin Hollywood-oppskrift