SLUTT PÅ UNDERTØYSVANDRING: Alder og erfaring har gitt Amanda Seyfried (36) beslutningskraft.

Angrer på nakenscener: − Hvordan lot jeg det skje?

Hollywood-stjernen Amanda Seyfried (36) lar seg ikke lenger dirigere til å sprade i undertøyet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I et intervju med magasinet PORTER retter «Mamma Mia!»-stjernen Seyfried kritikk mot en filmindustri som får håpefulle, unge skuespillere til å kaste klærne.

Hun forteller om tidligere situasjoner der hun ble stilt i ubehagelige situasjoner.

– Som 19 åring gikk jeg rundt uten undertøyet på, jeg mener, tuller du? Hvordan lot jeg det skje? sier Amanda Seyfried i intervjuet.

Hun gir selv svaret:

– Å, jeg vet hvorfor: Jeg var 19 år og ønsket ikke å gjøre noen opprørt, og jeg ønsket å beholde jobben min. Det er grunnen.

Helt fremmed for å kle seg lett er hun likevel ikke. I PORTER poserer Seyfried i bikiniunderdel med henholdsvis en lekker blondeoverdel og tykkere strikkegenser til.

I dag føler 36-åringen «et respektnivå jeg aldri har følt så fullt ut tidligere» knyttet til karrieren sin.

Seyfried ble Oscar-nominert for beste kvinnelige birolle for «Mank» i 2021 og er i år Emmy-nominert for rollen i TV-serien «The Dropout».

Selv mener hun bedre selvtillit forhindrer at tidligere hendelser gjentar seg.

– Det har ingenting å gjøre med berømmelse, anerkjennelse eller kritisk mottagelse, mener Seyfried.

– Jeg blir respektert fordi jeg er 36 år gammel og vet hvem jeg er.

Den dyreglade skuespilleren deler ofte bilder av hunden Finn og på Instagram. Hun har tidligere vært åpen om at omplasseringshunden endret livet hennes.

– Noe ved meg trengte ham.

Skuespilleren har vært åpen om mentale problemer og panikkangst. I 2017 fortalte hun i podkasten «Dr. Berlin's Informed Pregnancy» om brå panikkanfall på scenen.

– Det føles som du skal dø. Du føler at du må ned fra scenen, sa hun ifølge People Magazine.

STØTTESPILLER: Amanda Seyfried og ektemannen Thomas Sadoski, her fotografert under premieren av «Mamma Mia! Here we go Again» i London i 2018.

Seyfried ble reddet ved å titte bort på medspiller Thomas Sadoski som forsto hva som foregikk.

– Han kjente igjen blikket mitt og han fikk meg tilbake til virkeligheten, fortalte hun.

I dag er Sadoski og Seyfried gift og har to barn sammen. De to møttes for første gang under «The Way We Get By»-oppsetningen, men ble ikke et par før våren 2016.

