«BAT OUT OF HELL»: Jared Leto i «Morbius».

Filmanmeldelse «Morbius»: Denne superheltfilmen er under to timer lang!

Ikke at det hjelper, altså.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

SUPERHELTFILM

«Morbius»

USA. 15 år. Regi: Daniel Espinosa

Med: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris

Inntil natt til mandag inneværende uke, da en Hollywood-konge, Will Smith, gikk til angrep på en hoffnarr, Chris Rock, hvis oppgave det er å holde kongens ego i sjakk, har undertegnede tenkt at Jared Leto må være den mannlige skuespilleren i Hollywood som ligger mest under for sin egen hybris.

Nå er jeg ikke så sikker lenger. Men hei, samma det. Etter å ha blitt avspist med gjesteopptredener som The Joker i «Suicide Squad» (2016) og «Justice League» (2021), kan skuespilleren/rockstjernen/allround-smukkasen Leto nå omsider smykke seg med sin helt egen superhelt også. Riktignok ikke en av de mest kjente. Men likevel.

UTE ETTER BLOD: Jared Leto i «Morbius».

Michael Morbius (Leto) lider av en ikke-spesifisert blodbåren sykdom. Han er også et geni som tar doktorgrad i en alder av 19, og takker nei til Nobel-prisen i fysiologi og medisin.

Michael har tre venner her i verden: Milo (Matt Smith), som har den samme sykdommen. Ekil (Jared Harris), som tok seg av begge da de var barn. Og Martine (Adria Arjona), Morbius’ høyre hånd på labben der han prøver å komme opp med en kur for det som feiler ham.

Morbius har en teori om at dersom han blander menneske- og flaggermus-DNA – vel, så kan gåten være løst. (Hverken teorien eller Michaels forkjærlighet for origami blir gjenstand for videre forklaring).

«THIS IS THRILLER NIGHT»: Jared Leto i «Morbius».

Så skjer det selvsagt noe under det eksperimentelle forsøket. Morbius kommer ut på den andre siden som halvt menneske og halvt flaggermus, dessverre med den sistnevnte artens hunger etter blod.

De gode nyheten er at sykdommen blir kurert, på et vis. Morbius, som til nå har vært gusten og mager som en strek, får muskler og farger i ansiktet, og lærer seg dessuten å fly og flakse.

Den dårlige nyheten er det med blodtørsten. Morbius stagger vampyr-tendensene med kunstig blod (hans egen oppfinnelse, vet du). Men som vanlig ved medisin-inntak, går toleransen opp etter hvert. Han vil ha mer.

LAKONISKE KARER I HYSTERISK FILM: Tyrese Gibson (til venstre) og Al Madrigal i «Morbius».

Lik begynner å dukke opp rundt ham. De er tappet for – ja! – blod. De lakoniske politietterforskerne Stroud (Tyrese Gibson) og Rodriguez (skuespilleren med det poetiske navnet Al Madrigal) er ikke de eneste som ser skjevt mot Morbius. Også Milo og Martine gjør det. Ikke så rart, all den til hovedpersonen uttaler ting som: «Det vekkes noe primalt i meg … det vil jakte … og drepe».

«Morbius» er superhelteri på sparebluss, og tilsynelatende en film som selv produksjonsselskapet, Marvel, har begrenset tro på. Leto angriper som forventet rollen med en relativt høy grad av alvor. Men dét er han alene om. Alle andre, inkludert den svenske regissøren Daniel Espinosa, tar «Morbius» for det den er: En søplete monster B-film (ikke ulik «Venom»), full av spesialeffekter som ikke er mer spesielle enn at de minner om Michael Jacksons snart 40 år gamle musikkvideo til låten «Thriller».

«I’N NOT LIKE OTHER GUYS»: Jared Leto og Adria Arjona i «Morbius».

«Morbius» skal ha et klapp på skulderen for å fatte seg i noenlunde korthet: Kun 1 time og 44 minutter. Hvem hadde trodd at vi skulle få se noe slikt igjen, etter «Eternals» (2 timer og 36 minutter), «Spider-Man: No Way Home» (2 timer og 28 minutter) og «The Batman» (2 timer og 56 minutter)?

Den skal også ha en fik med flathånden for å være møkk kjedelig likevel.