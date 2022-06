FAE sensurerer «Lightyear» på grunn av kyss

De forente arabiske emirater (FAE) har forbudt animasjonsfilmen «Lightyear» fra kino fordi den viser et kyss mellom to lesbiske rollefigurer.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det melder nyhetsbyrået AP som opplyser at avgjørelsen kom samtidig med at det ble kjent at Malaysia angivelig også sensurerer filmen.

Filmen skulle opprinnelig hatt premiere i Emiratene førstkommende torsdag, men Medietilsynet i landets Kultur- og ungdomsdepartment har opplyst at filmen ikke vil bli vist likevel.

NY VERSJON: Buzz Lightyear i «Lightyear».

I en Twitter-melding skriver de at filmen «ikke er autorisert til offentlige visninger i noen kinoer i FAE på grunn av brudd på landets krav til medieinnhold.»

Ifølge AP var det også med en filmplakat fra «Lightyear» med et nei-symbol i rødt over i tvitringen.

Tilsynet skriver videre at alle filmer blir fulgt opp og evaluert før de kan bli vist, for å sikre at innholdet står i forhold til aldersgrensen.

SoMe-kampanje

Angivelig var alt klart for premiere før en kampanje på sosiale medier ble fanget opp at konservative. Ifølge AP var innsigelsene at det å vise et lesbisk par er imot deres kultur og religion.

ACTION: Chris Evans har stemmen til Buzz.

«Lightyear», som forteller historien som inspirerte Buzz Lightyear-actionfiguren i «Toy Story»-filmene, har med Chris Evans som hovedfigurens stemme.

Uzo Aduba har stemmen til en kvinnelig figur som i filmen blir sett kysse sin kvinnelige partner.

Inntil dødsstraff

FAE består av syv sjeikdømmer, deriblant Abu Dhabi og Dubai. Emiratene er islamske og har forbud mot homofili. Praktisering av homofili kan medføre dødsstraff i enkelte av sjeikdømmene.

AP mener flere andre muslimske land kan komme til å følge etter og sensurere «Lightyear». I Norge er premieren onsdag.

Også «Eternals» forbudt i flere arabiske land på grunn av en homofil rollefigur.