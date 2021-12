GRUNN TIL Å GLISE: Anders Danielsen Lie.

På liste over de ti beste filmprestasjonene i 2021

Han ble satt i skyggen av Renate Reinsve etter premieren på «Verdens verste menneske». Men nå får Anders Danielsen Lie skryt for sin rolle i filmen av Time Magazine.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Nå nettopp

Med Oslos laveste smittetrykk kan kanskje den assisterende bydelsoverlegen i bydel Nordre Aker rekke å pløye gjennom Time Magazine.

Der vil i så fall Anders Danielsen Lie finne seg selv på en prestisjefylt liste over de ti mest imponerende skuespillerprestasjonene på film i 2021, for sin rolle i Joachim Triers «Verdens verste menneske».

Filmen fikk gode kritikker og ga hovedrolleinnehaver Renate Reinsve umiddelbar stjernestatus da den ble tatt ut til hovedkonkurransen under filmfestivalen i Cannes i juli. På Rivieraen ble Reinsve kåret til beste kvinnelige skuespiller, før filmen i høst var Norges Oscar-kandidat.

Men nå er det altså Danielsen Lies tur til å få skryt, for rollen som tegneserieskaperen Aksel i den tredje filmen i Triers Oslo-trilogi.

I stormagasinets kåring er det spesielt monologene som trekkes frem, og gjør at bydelsoverlegen er å finne side om side med navn som Will Smith, Benedict Cumberbatch og Daniel Craig – sistnevnte for rollen som James Bond i årets «No Time to Die».

NEVNES OGSÅ: I samme kåring dukker Renate Reinsve (t.v.) opp under kategorien «Hederlig omtale».

Selv om dette skulle være en artikkel om Danielsen Lies rolle i filmen, må vi ta med at Renate Reinsves tolkning av Julie også trekkes frem av magasinet, under «Hederlig omtale».