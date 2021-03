VISER SEG: Jessica Alba har forsvunnet fra filmlerretet, men dukker ofte opp i rampelyset likevel, som her på et motshow i Los Angeles i 2019. Foto: David Livingston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Derfor droppet Jessica Alba ut av Hollywood

For 20 år siden var Jessica Alba overalt – på film, TV og på forsiden av «alle» ukeblader. Så ble det stille.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Alba har riktignok spilt i flere serier de siste årene, men i mindre roller i langt mindre omtalte prosjekter. Det er ti år siden hun var trekkplaster for Hollywood.

Nå forteller 39-åringen til nettstedet Romper.com om hvorfor livet tok en ny vending.

Selv om skuespilleren har måttet tåle skriverier de siste årene om at filmbransjen mistet interessen for henne, forsikrer Alba at det tvert imot var et veldig bevisst valg fra hennes side å ta noen skritt tilbake. Veiskillet kom da stjernen ble mamma for første gang i 2008.

– Mamma fikk kreft da hun var veldig ung, tidlig i 20-årene. Selv slet jeg med kronisk sykdom i oppveksten og var gjennom fem operasjoner før jeg var 11 år. Jeg hadde kronisk allergi og var mye innlagt på sykehus som barn, forteller Alba.

Da datteren kom til verden, ble det plutselig svært viktig for den nybakte mammaen å nyte hvert øyeblikk.

– Jeg fikk denne oppvåkningen om at jeg ville leve, nyte tilværelsen og bruke så mye tid som mulig med dette lille vesenet som jeg hadde brakt inn i verden – og jeg ville bli værende her. Helsen kom først, forklarer hun.

MEST SEXY: Jessica Alba med prisen for «Mest sexy scene» i «Sin City» under MTV Video Music Awards i Culver City i 2006. Foto: CHRIS CARLSON / AP

– Det er veldig vanskelig å være lykkelig hvis man ikke har helsen, betror skuespilleren, som har vært åpen om tvangslidelser og andre psykiske plager, som spiseforstyrrelser.

Alba, kjent fra suksesser som «Fantastisk Four», «Sin City», «Honey» og «Into The Blue», forklarer at livet i nuet og datterens trivsel ble den viktigste motivasjonen.

– Jeg bekymret meg ikke for om noen ville komme til å ansette meg igjen. Ærlig talt, jeg var på høyden av karrieren. Men det ble umulig for meg å gå tilbake til det livet og samtidig være tro mot meg selv. Det kunne jeg bare ikke, sier den tidligere filmyndlingen – som har utvidet familien med ytterligere to barn, en datter på ni og en sønn på tre.

VANT SURFEBRETT: Jessica Alba under beste skuespiller (for «Dark Angel») under Teen Choice Awards i Los Angeles i 2001. Foto: LUCY NICHOLSON / AP

Men selv om Alba ikke står avbildet på filmplakatene lenger eller har navnet sitt med størst skrift, viser hun seg jevnlig i rampelyset, enten det er på motevisninger, premierer eller prisutdelinger.

Hun har bygd seg opp som forretningskvinne med fokus på økologisk bevissthet. Blant annet har hun et firma som lager babyprodukter frie for kjemikalier.

Men det var ikke bare-bare for den tidligere filmprinsessen å bytte beite. Hun forklarer i intervjuet at det tok over tre år før hun fikk noen til å satse på henne og inngå samarbeid.

– Det skal mye mer til enn bare å bruke innflytelsen og berømmelsen og sette navnet sitt på en pakke for så å dra ut på promoturné med et par produkter.

Når hun har tid, takker hun ja til enkelte TV-jobber. Blant annet er hun i gang med et action-prosjekt for Netflix med tittelen «Trigger Warning».