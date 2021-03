SLITER: Johnny Depp, her utenfor retten i london i fjor. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Johnny Depp tapte i retten igjen

Johnny Depp (57) søkte om å få anke dommen i fjor, som fastslo at en britisk avis hadde rett til å omtale Hollywood-stjernen som «konebanker».

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nå er anken avvist – for andre gang, melder Daily Mail.

Johnny Depp ble i november i fjor pålagt å betale over syv millioner kroner til den britiske avisen som i 2018 stemplet ham som «konebanker» etter den betente skilsmissen fra Amber Heard (34).

Da Hollywood-veteranen tapte saken mot Dan Wootton, sjefredaktør i britiske The Sun, samt moderbedriften News Group Newspaper, varslet han anke. Denne ble imidlertid avvist, fordi dommeren mente at det ikke foreligger nok grunnlag for å prøve saken på nytt.

Dommer Justice Nicol mener det er sant at Depp ga kona juling, og at hun er troverdig når hun sier at hun fryktet for sitt liv.

I forrige uke møttes advokatene for partene i retten i London på nytt, fordi Depp ville anke til High Court. Nå er det imidlertid klart at også denne søknaden er skrinlagt av ankedomstolen.

Altså får ikke den amerikanske filmstjernen medhold i å få saken opp på nytt i retten.

les også Anklager Amber Heard for å beholde millionene hun lovet å donere

Depp gikk til sivilt søksmål mot avisen i fjor vår fordi han føler seg ærekrenket og svertet. Under høringen torsdag i forrige uke uttalte advokaten for motparten at det kun er ett offer i saken, og at det er Heard. Depps forsvarer fastholdt på sin side at det er all grunn til å tvile på Heards troverdighet.

Johnny Depp har også en egen rettsstrid på gang i hjemlandet USA, nemlig mot ekskona. Den skulle startet i mai, etter å ha blitt usatt, men nå er den skjøvet enda lenger frem i tid. Rettssaken finner ikke sted før til neste år.

Depp har uttalt i retten at ekskona har gått kynisk inn for å ødelegge ham og hans karriere. I retten beskrev han seg selv som «et lett bytte». Han hevder han aldri i sitt liv har slått en kvinne.