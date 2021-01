TV-STJERNE: Katherine Heigl, her som gjest under Country Music Awards i Nashville i 2017. Foto: Sanford Myers / TT NYHETSBYRÅN

Katherine Heigl knust av dårlig rykte: − Ville heller dø

Katherine Heigl (42) tar et oppgjør med dem som stemplet henne som «vanskelig».

Publisert: Nå nettopp

Skuespilleren, kjent blant annet fra TV-serien «Grey’s Anatomy» og filmer som «27 Dresses» og «Knocked Up», snakker ut i et intervju med The Washington Post.

Der forklarer 42-åringen hvor store psykiske problemer hun fikk da hun følte at Hollywood plutselig viste henne en kald skulder.

Selv mener hun at hun ble stemplet fordi hun kom med egne meninger og tok seg friheten til å stille kritiske spørsmål rundt prosjekter hun var hyret til.

– Jeg sa kanskje et par ting som folk ikke likte, men så endte det opp med at jeg ble sett på som «hun utakknemlige», og etter hvert «hun vanskelige». Og plutselig var jeg «uprofesjonell», sier Heigl.

Nå ser hun tilbake og tenker at det var urettferdig. Hun nekter å kjøpe at man er vanskelig dersom man ikke sier noe alle ikke er enig i.

– Det gjør meg forbannet.

Heigl, som forsøkte å kvitte seg med merkelappen i 2014, tenkte i starten at ryktene ikke ville skade karrieren så lenge filmene hennes håvet inn penger.

Men så var plutselig ikke prosjektene like innbringende lenger. Heigl følte seg som et utstøtt og var langt nede.

– Jeg tror familien, moren min, ektemannen min og vennene våre, var engstelige. Men jeg klarte ikke å kontrolle det, sier hun og sikter til de tunge tankene.

Først etter at hun ble mamma for tredje gang i 2017, innså Heigl at hun trengte profesjonell hjelp.

– Da ba jeg mamma og mannen min om å finne et sted jeg kunne reise til, for jeg følte det som om jeg heller ville dø.

STJERNEPAR: Josh Kelly og Katherine Heigl på en premiere i 2007. Foto: Stephen Shugerman / Getty Images North America

Heigl har vært gift med musiker Josh Kelly (40) siden 2007. Moren Nancy Heigle har i mange år fungert som datterens manager.

I dag er tilværelsen lysere. Heigl spiller hovedrollen i en ny Netflix-serie med navnet «Firefly Lane» og har travle dager med å promotere dramaet, som har premiere 3. februar.