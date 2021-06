REGIDEBUTERER: Skuespiller Zoë Kravitz (32) skal regissere thrilleren «Pussy Island». Foto: Richard Shotwell / AP

Zoë Kravitz debuterer som filmregissør

Skuespiller Zoë Kravitz (32), kjent fra den kritikerroste HBO-serien «Big Little Lies», debuterer som filmregissør.

Hun skal regissere Channing Tatum (41) i thrilleren «Pussy Island», melder Deadline.

Filmen handler om en ung teknologimilliardær på en mystisk, tropisk øy. Milliardæren skal spilles av Hollywood-kjekkasen Tatum, som mange vil gjenkjenne fra «Magic Mike»-filmene.

Den ferske regissøren har følgende å si om den relativt ekspressive tittelen «Pussy Island», som oversatt til norsk betyr «Fitteøya»:

Fra spøk til thriller

– Tittelen betyr flere ting. Jeg begynte å skrive denne historien i 2017. Som kvinne generelt, og som kvinne i filmindustrien, har jeg erfart en del temmelig vill oppførsel fra det motsatte kjønn, sier Zoë Kravitz til Deadline.

Først var tittelen bare en spøk, hevder hun, og skulle henspille på et sted der menn kunne ta med damer, feste og henge.

– Men så utviklet den seg til å bety ulike ting. Den hentyder til en tid og et sted vi hevder å ikke være i lenger, hva seksualpolitikk angår.

I GODT SELSKAP: (F.v.) Zoë Kravitz med «Big Little Lies»-kollegene Reese Witherspoon og Meryl Streep. Foto: Dimitrios Kambouris / AFP

Hollywood fikk for alvor øynene opp for Kravitz etter innsatsen i HBO-serien «Big Little Lies». Der spilte hun mot Oscar-vinnere som Meryl Streep, Reese Witherspoon og norskættede Laura Dern.

Også «Big Little Lies» problematiserer seksualisering, trakassering og vold mot kvinner.

MOR OG DATTER: Zoë Kravitz (t.v.) med mamma Lisa Bonet. Sistnevnte ble verdensberømt med «The Cosby Show» og har de siste årene gjort seg bemerket i TV-serien «Ray Donovan». Foto: Richard Shotwell /AP

Sammensveiset stjernefamilie

Zoë Kravitz er datter av artisten Lenny Kravitz (57) og skuespiller Lisa Bonet (53). Stefaren hennes er «Aquaman»-stjernen Jason Momoa (41), som er faren til Zoës tre halvsøsken.

«AQUAMAN» SOM STEFAR: Zoë Kravitz har vokst opp med berømmelse. Både stefaren Jason Momoa og moren Lisa Bonet er kjente Hollywood-skuespillere. Foto: Domenico Stinellis / AP

Momoa har vært ærlig om at han var dynget ned i gjeld og slet med å forsørge familien da han ble skrevet ut av HBO-serien «Game of Thrones». Dette snudde da han i 2016 fikk en rolle i «Justice League» og to år senere kapret hovedrollen i «Aquaman».

I intervjuer fremhever både Zoë Kravitz og faren Lenny Kravitz ofte det gode samholdet i familien.

Sistnevnte har bevart vennskapet med ekskona Lisa Bonet og er også kompis med hennes nye ektemann Momoa.

ARTISTPAPPA: Sanger, musiker og skuespiller Lenny Kravitz, fotografert under en konsert i Philadelphia sommeren 2016. Foto: Mark J. Terrill / AP

Foruten å gjøre seg bemerket som skuespiller og nå regissør, jobber Zoë som modell og musiker.

Nyskilt IT-jente

Hun hylles også for sin kule stil og har vært omtalt som en IT-jente av motebransjen. Tidligere i år ble det kjent at hun skilte lag fra skuespillermannen Karl Glusman (33) etter 18 måneders ekteskap.

Kravitz vokste opp i den eklektiske bydelen Venice i Los Angeles, men har som voksen bodd mye i hipsterbydelen Williamsburg, New York. Foreldrene hennes er begge etterkommere av afrikansk-amerikanere og amerikanske jøder.

Zöes farfar, NBC-produsenten Sy Kravitz, og mormoren Arlene Litman var jødiske.

Selv identifiserer Zoë Kravitz seg som sekulær jøde.

Slet med spiseforstyrrelser

Hun har vært åpen om å ha slitt med spiseforstyrrelser fra 13-årsalderen. Ifølge Kravitz selv skal hun ha sammenliknet seg med sin vevre, sylslanke mor og alle supermodellene som faren omga seg med.

Konsekvensen ble en tiårig kamp mot anorexi og bulimi. Kravitz skal ha gått i terapi for spiseproblemene og etter hvert fått dem mer under kontroll.

– Jeg er ok nå, fortalte hun i et intervju med motemagasinet ELLE.

– Men jeg er årvåken.

