Tommy Wirkola skal lage animert spermfilm

Tommy Wirkola (41) skal lage musikalsk filmkomedie om «starten på livet».

Det er amerikanske Variety som melder nyheten.

Filmen får tittel «Spermageddon», og er altså en animasjonsfilm – en kjærlighetshistorie rundt to tenåringer, Jens og Lisa.

Når de to har sex for første gang, skal filmens publikum få følge sædcellen Simon og vennene hans ferd «mot målet» – nemlig egget.

– Dette er både en «road movie» og et episk eventyr, en helt utrolig reise i likhet med «Ringenes herre», sier Wirkola til Variety.

– Men i stedet for monstre og alver, skal våre helter slåss mot spermdrepende kremer og e-coli-troll, legger han til.

Prosjektet er under utvikling hos det norske animasjonsstudioet Qvisten og skal produseres av Jørgen Storm Rosenberg og Kjetil Omberg i 74 Entertainment for det Paris-baserte filmselskapet Charades.

Wirkola skriver selv manuset sammen med Jesper Sundnes og Vegar Hoel.

– Jeg gleder meg mer til dette enn noe annet, sier Wirkola til Variety.

Kjetil Omberg sier til VG at det er snakk om en kinofilm.

– Og i første omgang på norsk. Men – Charades, som selger den for oss – vil sørge for at dette får en språkform som gjør at den nok vil bli både engelsk, fransk, tysk osv.. Vi har stor tro på den utenfor Norge, sier han.

Når VG senere får kontakt med Wirkola, sier han at ideen er å lage en film for hele verden.

– Forskjellige versjoner med amerikanske stemmer. Men altså norsk først.

Finnmarkingen, som har sin base i Los Angeles, har regissert flere filmer, både hjemme i Norge og i Hollywood. Snart er han aktuell med thrilleren «The Trip», med Noomi Rapace og Aksel Hennie.

Wirkolas første langfilm var «Kill Buljo» fra 2009, og hans første produksjon for Hollywood var «Hansel & Gretel: Witch Hunters». Den spilte inn over én milliard kroner og gjorde Wirkola til en populær nykommer i Hollywood. En film nummer to er på vei, også den med Wirkola i førersetet.

41-åringen er også kjent for «Død snø» og oppfølgeren.