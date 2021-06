«The Conjuring 3» knuser filmrivalene

«The Conjuring: The Devil Made Me Do It» topper kinolisten både i Norge og USA.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Vera Farmiga (47) og Patrick Wilson (47) gjør reprise i rollen som det djevelutdrivende ekteparet Lorraine og Ed Warren, og publikum lar seg lokke.

Deadline skriver at grøsserfilmen er den globale vinneren etter premieren fredag, med nær 500 millioner i billettinntekter på verdensbasis første helgen.

Også i Norge troner amerikanske «The Devil Made Me Do It» øverst på Kinotoppen – med over 13.000 besøkende i premierehelgen.

Ennå har kinosalene strenge regler for hvor mange de kan slippe inn i salene sine, så derfor er ikke besøkstallet høyere.

På andreplass i Norge ligger den japanske animasjonsfilmen «Demon Slayer: Mugen Train» med godt og vel 4.100 besøkende i åpningshelgen.

LAVBUDSJETT: «The Conjuring»-filmene har fått kultstatus og imponerer som oftest fansen mer enn filmanmelderne. Vera Farmiga og Patrick Wilson spiller hovedrollene. Foto: Ben Rothstein / Warner Bros. Entertainment Inc.

Premieren på «The Conjuring: The Devil Made Me Do It» er utsatt nesten ett år som følge av pandemien. Opprinnelig skulle den vært satt opp på kino på sensommeren i fjor.

Filmen topper i 31 av alle de 43 landene den ble lansert i, skriver Deadline.

I USA dyttet skrekkfilmen kassasuksessen «Quiet Place 2» ned på andreplass.

«The Conjuring: The Devil Made Me Do It», også omtalt som «The Conjuring 3, er den åttende filmen i «Conjuring»-universet, men er en enkeltstående oppfølger til «The Conjuring» fra 2013 og «The Conjuring 2» fra 2016.

Filmuniverset, som er basert på virkelige hendelser, er tidenes mest populære innen sjangeren og kan skilte med over 15 milliarder innspilte kroner totalt.

Husker du hvordan hele eventyret startet? Se traileren på den aller første filmen her: