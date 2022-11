SENTRAL: Alec Baldwin, her på Emmy Awards for noen år tilbake, holdt pistolen som drepte filmfotografen på settet.

Alec Baldwin saksøker kolleger etter skytetragedien

Alec Baldwin (64) har gått rettens vei for «å renvaske seg» etter skyteulykken på filmsettet i fjor.

Filmstjernen var den som holdt i våpenet som ble avfyrt ved et uhell på filmsettet i Santa Fe i New Mexico i fjor høst, og som drepte den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins.

Siden har det ene søksmålet etter det andre blitt sendt inn. Blant annet har manusveileder Mamie Mitchell, som ringte nødnummeret 911 etter det fatale skuddet, gått til sak mot Baldwin og produksjonen med begrunnelse i å ha fått både fysiske og psykiske skader.

Motsøksmål

Nå har altså også Baldwin, som var produsent for westernfilmen sammen med Rust Movie Productions og hovedrolleinnehaver, levert motsøksmål – rettet mot de samme som Mitchell har saksøkt, med unntak av seg selv.

Nyhetsbyrået AP melder at Baldwin sendte inn søksmålet til Superior Court i Los Angeles fredag. Der kommer det frem at han anklager personene han mener var ansvarlige for våpenet, for skjødesløshet.

Baldwin krever sin del av den oppreisningen Mitchell eventuelt får utbetalt, samt å få alle rettsutgifter dekket.

Våpenet Baldwin holdt i, viste seg å være ladd med skarp ammunisjon, og det er fortsatt uklart hvordan det kunne skje, og hvordan våpenet ble avfyrt.

«Baldwin har, i større grad enn noen annen på settet, feilaktig blitt betraktet som den ansvarlige for tragedien. Han prøver nå å renvaske seg», heter det i søksmålet.

«Denne tragedien utspant seg på et filmsett, ikke en skytebane eller en slagmark», lyder det i rettsdokumentene fra Baldwin.

Filmen skal lages ferdig

Politiet har konkludert med at hendelsen var et uhell, men de etterforsker fortsatt saken, og de har uttalt at det kan komme til å bli reist tiltaler.

Den døde kvinnens ektemann, Matthew Hutchins, inngikk i forrige måned en avtale med produsentene bak filmen.

Forliket innebærer at enkemannen overtar som eksekutiv produsent for «Rust», og at innspillingen vil starte opp igjen i januar neste år – med alle de originale hovedkarakterene.

Noen av de involverte i staben har søkt om å få slippe å være med å fullføre prosjektet.

Men politietterforskningen pågår altså uavhengig av forliket.

Baldwin spiller der rollen som Harland Rust, en lovløs som hjelper sitt 13 år gamle barnebarn med å rømme fra et fengsel i Kansas. Gutten er dømt til døden for å ha drept noen ved et uhell.

Hollywood-veteranen har også snakket om den dramatiske hendelsen på TV, og bedyret at han aldri ville siktet på noen og fyrt av: