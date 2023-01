HENGES UT: Ryan Kiera Armstrong.

Verstingprisen Razzies nominerer 12-åring til «verste skuespiller»

Den omstridte prisutdelingen Golden Raspberry Awards har nominert Ryan Kiera Armstrong (12) i kategorien for årets dårligste kvinnelige skuespiller. Det slår ikke helt an.

Dagen før Oscar-utdelingen, 11. mars, er det igjen dags for en omgang juling til filmindustrien. Da går Golden Raspberry Awards, populært kalt Razzies, av stabelen, og kårer årets verste filmer.

Netflix-filmen «Blonde», om Marilyn Monroe, har fått flest nominasjoner.

Mye oppmerksomhet er imidlertid rettet mot nominasjonen av en 12-åring.

Ryan Kiera Armstrong har fått den tvilsomme æren etter sin innsats i skrekkfilmen «Firestarter», en ny utgave av en film fra 1984, basert på en Stephen King-bok.

Blant de øvrige nominerte i kategorien for verste kvinnelige skuespillere er erfarne hollywoodnavn som Diane Keaton (77) og Alicia Silverstone (46).

– Ondskapsfulle

Nominasjonen av Armstrong har fått flere til å steile.

Den kommer i kjølvannet av en annen vrien sak for Razzies: I fjor hadde utdelingen noe å utsette på hele åtte filmer med Bruce Willis, og opprettet følgelig en egen kategori for ham.

Noen uker etter utdelingen ble det imidlertid kjent at Willis lider av afasi.

I sosiale medier tok mange til orde for at Razzies måtte trekke Willis-prisen tilbake – noe de gjorde, riktignok etter først å ha nektet.

«Men hvis du trodde at Razzies ville bestemme seg for å være mindre ondskapsfulle denne gangen, tenk om igjen», melder underholdningsmagasinet Variety, og viser til nominasjonen av 12-åringen.

– Lavmål

Den kulturansvarlige i britiske Independent bruker nominasjonen til å argumentere for at hele prisutdelingen bør avvikles.

«Smakløst nytt lavmål», mener han.

Kommentatoren påpeker at det er helt innenfor å gjøre narr av store, etablerte stjerner man kan forvente skjønner en spøk.

Han mener imidlertid slikt ikke kan forventes av en 12-åring, og skriver at han håper hun har et godt apparat rundt seg.

«Med denne tankeløse nominasjonen, hvordan er Razzies annerledes enn en mobber på lekeplassen som gyver løs på en som er mindre?», lurer han, og konkluderer med at det hele er «forkastelig».

Ryan Kiera Armstrong har allerede åtte spillefilmer på CV’en, og tre TV-serier, «American Horror Story» blant disse. Hun debuterte på skjermen i 2017.

Også i sosiale medier raser mange mot Razzie-nominasjonen:

I øvrige Golden Raspberry Awards-nyheter er «Blonde» er nominert for verste film, verste gjenfortelling, verste regissør og verste manus.

I tillegg er to av skuespillerne, Xavier Samuel og Evan Williams, nominert til verste biroller. Videre har «Blonde» to utmerkelser til kategorien «verste par på film».

HOVEDROLLE: Ana de Armas spiller Marilyn Monroe i «Blonde».

VGs anmelder var heller ikke særlig nådig da filmen ble sluppet sist høst.

«Sadistisk og smakløs», lød tittelen på terningkast 2-anmeldelsen. «En symfoni av fornedrelser. Angivelig om Marilyn Monroe», het det videre.

Regissør trippelnominert

Hovedrolleinnehaver Ana de Armas har sluppet Razzie-nominasjoner som går direkte på hennes innsats.

Hun er derimot nominert for beste kvinnelige hovedrolle som følge av «Blonde» ved flere filmfeiringer.

Blant annet ved britenes store filmprisutdeling BAFTA 19. februar, og ved amerikanske filmarbeideres prisutdeling Screen Actors Guild Awards 26. februar.

Regissør og manusforfatter Andrew Dominik er det verre med.

I tillegg til verstingnominasjoner for hans nevnte to jobber, er «Andrew Dominik og hans trøblete forhold til kvinner» en av de to nominerte til «verste par».

TUNGT NOMINERT: «Blonde»-regissør og manusforfatter Andrew Dominik.

«Blonde» følges hakk i hæl av komedien «Good Mourning», som har syv Razzie-nominasjoner. Rapperen Machine Gun Kelly (Colson Baker) er blant de nominerte, for sin hovedrolle.

Videre har «Disney’s Pinocchio» seks nominasjoner, «Morbius» fem og «The King’s Daughter» tre. Alle disse og «Good Mourning» er i likhet med «Blonde» kandidater til årets verste film.

Av enkeltskuespillere ligger Tom Hanks tynt an, med tre nominasjoner, blant dem for rollen som Elvis' sagnomsuste manager Colonel Tom Parker i Baz Luhrmanns film om rocklegenden.

Omstridte valg

Ikke alle Razzie-nominasjoner og -tildelinger har tålt tidens tann så godt.

NOMINERT: Shelley Duvall i skrekk-klassikeren «The Shining».

Eksempelvis ble Stanley Kubrick nominert til verste regissør for «The Shining» («Ondskapens hotell») i 1981. Shelley Duvall til verste skuespiller i samme film.

Brian De Palma ble nominert til verste regissør for «Scarface» i 1983.

NOMINERT: Mafiaklassikeren «Scarface», med Al Pacino i hovedrollen.

«The Blair Witch Project» ble nominert til verste film i 2000. Heather Donahue ble kåret til verste skuespiller for sin innsats i den.

Danny DeVito fikk nominasjon for verste birolle i «Batman Returns» i 1992.

Ikke helt i tråd med konsensus i etterkant, disse.

Stilte opp

Årets Razzies er den 43. i rekken. Prisutdelingen ble i sin tid opprettet som et motstykke til Oscar-utdelingen.

Stundvis dukker stjerner opp for å ta imot utmerkelsen, som Halle Berry i 2005, da hun fikk Razzie for «Catwoman».

I en tale takket hun filmselskapet Warner Brothers for å ha puttet henne i en «drittfilm» – og sin manager, som ifølge henne tok seg mer bry med å lese honorarsum enn manuskript.

– Akkurat hva karrieren min trengte! Jeg var på toppen, og så sendte «Catwoman» meg til bunns. Elsker det! Det er hardt på toppen. Mye bedre å være på bånn, sa Berry.

Sandra Bullock møtte også opp, i 2009 – og på Oscar dagen etterpå.

Hun vant ved begge utdelinger, om enn for to forskjellige roller.