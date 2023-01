NEGATIVT NOMINERT: Ryan Kiera Armstrong.

12-åring nominert til «verste skuespiller»: Razzies slår tilbake mot kritikken

The Golden Raspberry Awards har fått kritikk etter å ha nominert Ryan Kiera Armstrong (12) i kategorien for årets dårligste kvinnelige skuespiller. – Overdrevet, mener en av de ansvarlige om raseriet.

Dagen før Oscar-utdelingen, 11. mars, går Golden Raspberry Awards, populært kalt Razzies, av stabelen, og kårer årets kjipeste filmer og prestasjoner på kinolerretet.

Ryan Kiera Armstrong er blant de fem nominerte til «verste kvinnelige skuespiller» etter sin innsats i skrekkfilmen «Firestarter», en «remake» av en film fra 1984 med Drew Barrymore i hovedrollen, basert på en Stephen King-bok fra 1980.

Nominasjonen av 12-åringen har opprørt mange.

«Men hvis du trodde at Razzies ville bestemme seg for å være mindre ondskapsfulle denne gangen, tenk om igjen», meldte underholdningsmagasinet Variety, og viser til nominasjonen av Armstrong .

Kulturansvarlige i britiske Independent bruker nominasjonen til å argumentere for at hele Razzies bør avvikles.

I Hollywood raser flere tidligere barneskuespillere mot den kritiske prisutdelingen.

Flere viser til at tidligere unge nominerte som Macaulay Culkin og «Star Wars: The Phantom Menace»-skuespilleren Jake Lloyd kan ha tatt stor skade av oppmerksomheten. De har begge slitt i ungdomstid og voksenliv.

– Ikke slik ment

Nå svarer John Wilson, en av Razzies-gründerne, på kritikken.

Til BuzzFeed sier Wilson at han kan se hvordan nominasjonen kan oppfattes som ondskapsfull eller slem.

– Jeg tror ikke det var slik ment. Jeg tror folk som er opprørt over det – jeg vet ikke engang hvordan jeg skal si dette. Raseriet er interessant – kanskje noe berettiget, men jeg synes det er overdrevet.

At Razzies får kritikk sier Wilson at han ikke har noen problemer med, og at det ligger i hans prisutdelings natur å skulle tåle kjeft.

– For Guds skyld, det er Razzie-utdelingen, påpeker han.

INNRØMMER FEILTRÅKK: John Wilson, som var med på å starte The Golden Raspberry Awards i 1981.

Wilson sier videre at Ryan Kiera Armstrong kom på femteplass i nominasjonsprosessen for «verste kvinnelige skuespiller», som altså har fem nominerte.

Ifølge ham ble det debatt om hvorvidt det var riktig å ta henne med blant de utvalgte utskjelte – og at de valgte å gå for det, siden hun alderen til tross allerede er en erfaren skuespiller.

Armstrong har åtte spillefilmer på CV’en, og tre TV-serier, «American Horror Story» blant disse. Hun debuterte på skjermen i 2017.

Wilson tar like fullt en smule selvkritikk.

– Hensikten var å være morsom. I dette spesifikke tilfellet ser det ut til at vi har tråkket veldig feil. Jeg skal innrømme det.