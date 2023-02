SIKTET: Alec Baldwin.

Frafaller deler av siktelsen mot skuespiller Alec Baldwin

Skuespilleren er fortsatt siktet for uaktsomt drap, men punktet som kunne gitt ham mest fengselsstraff skal nå være droppet.

Statsadvokaten i Santa Fe County har droppet siktelsen som gikk på at Baldwin brukte et våpen for å begå en forbrytelse, da filmfotograf Halyna Hutchins ble truffet av et skudd og døde på settet til filmen «Rust» i oktober 2021.

Dette etter at Baldwins advokat hadde klaget inn bruk av lovverk som ikke gjelder i denne saken.

– Påtalemyndigheten har droppet bruk av våpen som et graverende lovbrudd for å unngå videre rettslige distraksjoner fra Mr. Baldwin og hans advokater, sier Heather Brewer, talsperson for statsadvokatembetet til The New York Times.

Lovendring

TMZ forklarer utviklingen med at da skuddet falt, var loven i New Mexico slik at siktelsen om bruk av våpen for å begå en forbrytelse kun ville kunne brukes dersom våpenet ble «viftet» med, altså vist frem med det mål for øye å skremme eller skade en person – hvilket neppe var tilfelle i situasjonen.

Videre skriver TMZ at denne delen av siktelsen likevel ble med som et tillegg på grunn av nytt lovverk.

Ifølge nettstedet trådte den loven imidlertid ikke i kraft før syv måneder etter skyteepisoden på «Rust»-settet.

Dersom Baldwin hadde blitt dømt på dette punktet, ville han ifølge TMZ fått minimum fem års fengsel. Nå som han «bare» er siktet for uaktsomt drap, er maksimumsstraffen på 18 måneder.

«Rust»-crewets våpenansvarlige, Hannah Gutierrez-Reed, går også fri fra tilsvarende siktelse.