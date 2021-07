PÅ MED LUA: Amber Midthunder og Liam Neeson i «The Ice Road». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Filmanmeldelse «The Ice Road»: Mandig!

En symfoni av klisjeer.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

ACTIONDRAMA

«The Ice Road»

USA. 12 år. Regi: Jonathan Hensleigh

Med: Liam Neeson, Amber Midthunder, Laurence Fishburne, Benjamin Walker, Marcus Thomas

Et 25-talls diamant-gruvearbeidere sitter fast under bakken i Canada. Tid og oksygen er mangelvare. De trenger et brønnhode for å komme seg ut, og de trenger det i løp av et døgns tid.

Brønnhodet må nødvendigvis fraktes ved hjelp av svære lastebiler, og dessverre over såkalte ice roads – veier som ikke er av asfalt og betong, men av is og snø. Operasjonen ville vært en utfordring når som helst på året. Men spesielt i april, når solen er en fiende, og veien med ett kan smelte bort under hjulene.

«THIS HERE’S THE ’RUBBER DUCK’«: Neida, det er Laurence Fishburne i «The Ice Road». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Hvem er gale nok til å påta seg et så livsfarlig oppdrag? Folk som ikke har noe å tape, vet du vel. Mandige folk – av begge kjønn. Faren for at bilene med brønnhodene ikke vil nå frem er så stor at det sendes tre separate trucks. Mike (Neeson) og broren hans Gurty (Thomas) – en Irak-veteran med afasi – er i den ene. Goldenrod (Fishburne) kjører den andre. Den unge, uredde aktivisten (moderne tider!) Tantoo (Midthunder) sitter i førersetet i den tredje.

I passasjerstolen har hun selskap av en fyr, Varnay (Walker), fra selskapets forsikrings-avdeling. Han er en streiting i hvitsnipp-skjorte og ørevarmere, og har sikkert aldri utkjempet en snøballkrig en gang. Eller?

«HVEM ER TULLINGEN MED ØREVARMERNE?»: Benjamin Walker, Amber Midthunder og Liam Neeson (fra venstre) i «The Ice Road». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Folk som i svake øyeblikk har ramlet innom realitydokumentar-serien «Ice Road Truckers» på History Channel (og hvem har ikke det, si) vil vite sånn noenlunde hva som venter dem: Svære lastebiler, dårlig vær og farefulle situasjoner.

Folk som har sett en actionfilm før, vil i tillegg vite følgende: Noen vi liker kommer til å dø, for det gjør de alltid i filmer som denne. Det store selskapet som styrer gruvedriften, er noen skurker, for det er de alltid i filmer som denne.

«KLART JEG VIL DØ. AVTALE!»: Liam Neeson (til venstre) og Laurence Fishburne i «The Ice Road». Foto: Norsk Filmdistribusjon

Det skal være sikkert: «The Ice Road» følger ikke bare actionfilm-formelen, men blir en slags symfoni bestående alle sjangerens klisjeer. Regissør Hensleigh stabler dem oppå hverandre, som kulene i en snømann. Og jeg skal innrømme at han får en del ut av det.

Liam Nesson synes for lengst å ha gått lei sin nye tilværelse som «hvem-ville-ha-trodd-det» actionhelt, men pruster og peser seg gjennom én økt til. Han er ikke en sånn hardhaus som har et glis og en kjapp replikk på lur. Han er ikke Bruce Willis.

Neeson er sammenbitte tenner og irsk angst og sorg. Men han er 1.93 høy og kan gå som John Wayne, og det er kvalifikasjon god nok.

Teit film, ja! Men jeg ville løyet om jeg sa at den ikke var ganske spennende.

«The Ice Road» har premiere fredag 23. juli.