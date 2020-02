VANT: Adam Sandler med statuetten han fikk i Santa Monica lørdag. Foto: Tommaso Boddi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Adam Sandler snytt for Oscar – sparket fra seg i takketale

Hollywood-stjernen (53) er snytt for vinnersjanse under kommende natts Oscar, men fikk «trøstepris» lørdag.

Nå nettopp

Kvelden før verdens gjeveste filmprisgalla åpner dørene i Dolby Theatre i Los Angeles, inviterte nemlig Spirit Awards til feiring av de skuespillerne og filmskaperne de mener fortjener det mest.

Adam Sandler vant for beste mannlige hovedrolle for sin innsats i «Uncut Gems».

Oppdatert? Disse kan vinne Oscar i natt

Han brukte ifølge Variety takketalen på å spøke rundt det faktum at han ikke ble nominert til den prestisjetunge Oscar-utdelingen.

– Tusen takk! Dere vet, for en tid tilbake ble jeg «droppet» av Oscar-akademiet. Det minnet mg på da jeg var på high school og ble utelatt i årboken under kategorien «kjekkest». I stedet ble jeg stemt frem for «beste personlighet». En lyshåret dust av en «motherfucker» endte opp som kjekkest, forklarte filmveteranen på scenen.

– La dustene håve inn Oscar

Han ga seg ikke med det:

– I kveld, når jeg ser meg rundt i denne salen, så innser jeg at Independent Spirit Awards er kåringen av «beste personligheter» i Hollywood. La alle de lyshårede dustene av noen «motherfuckers» håve inn Oscar-trofeene sine i morgen. Deres flotte utseende vil falme over tid, men våre uavhengige personligheter vil skinne for alltid, uttalte han.

MinMote: Ti par som rulet den røde løperen før Oscar-gallaen

53-åringen fleipet også da han i midten av januar skjønte at det ikke kom til å bli noen Oscar på ham:

«Dårlige nyheter: Ingen kjærlighet til sandman fra Akademiet. Gode nyheter: sandman kan slutte å bruke dresser.»

Lørdag kveld var Sandler imidlertid iført mørkeblå dress og sort skjorte. Slipset hadde han droppet.

Sandler, kjent også fra filmer som «Saturday Night Live», «50 First dates», «The Wedding Singer», «Big Daddy» og «Hotel Transylvania», har aldri vært nominert til Oscar. Han har vært nominert til Golden Globe Awards, uten å vinne, og har også stilt med vinnersjanser flere ganger under Emmy Awards – også der uten å gå seirende ut.

Komediekongen har imidlertid sikret seg flere andre statuetter, blant annet fra AARP Movies for Grownups Awards, Austin Film Critics Association og Blockbuster Entertainment Awards.

Følg VGs dekning av Oscar-utdelingen natt til mandag. Det blir også sending på VGTV mandag morgen.

Norske «Elsa» til Oscar-gallaen: – Vidunderlig

Publisert: 09.02.20 kl. 21:40

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser