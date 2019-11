Charlize Theron prikk lik Megyn Kelly i ny sex-skandalefilm

Charlize Theron (44) strevde med å tre inn i rollen som nyhetsankeret Megyn Kelly, men «looken» kopierte hun lett.

Den sørafrikanske Hollywood-stjernen er til forveksling lik amerikanske Megyn Kelly (48) i kommende «Bombshell» (se filmtrailer øverst i artikkelen).

Men en enkel jobb var det ikke for den rutinerte skuespilleren.

Sammen med Nicole Kidman (52) og Margot Robbie (29) er Theron aktuell i filmen om Fox-kvinnene som i 2016 felte den tidligere Trump-rådgiveren og toppsjefen i Fox News, nå avdøde Roger Ailes.

– Dette var ikke en person det var enkelt for meg å få grepet på, innrømmet Theron under en paneldebatt i Los Angeles fredag, ifølge CNN.

Den Oscar-belønnede skuespilleren sier hun brukte to måneder på å komme under overflaten på den skikkelsen hun kjente til gjennom mediene, og som hun ikke hadde sympatisert særlig med.

– Men så fant jeg en kvinne med ambisjoner, med pågangsmot, og plutselig innså jeg at «skitt, dette er jo egenskaper jeg har, og som er blitt brukt mot meg. Det kjenner jeg meg igjen i». Da skjønte jeg hvor viktig denne filmen var, forklarer hun.

Theron presiserer at dersom man kan fange budskapet gjennom et menneske man ikke nødvendigvis er enig med, og som kanskje til og med gjør en forarget, da er det tegn på at det ligger noe ekte der.

SANN HISTORIE: Charlize Theron foran filmplakaten til «Bombshell». Foto: Noam Galai / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kidman har rollen som Gretchen Carlson (53), som for tre år siden inngikk forlik på 170 millioner, etter at hun saksøkte Ailes for seksuell trakassering.

Robbie spiller en fiktiv medprodusent. Sistnevntes rolle baserer seg på en rekke beskrivelser fra kvinner i kanalen.

TRIO: Nicole Kidman, Charlize Theron og Margot Robbie på førvisning av «Bombshell» i Los Angeles 13. oktober. Foto: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Theron måtte imidlertid gå noen runder med seg selv før hun klarte å dykke ned i prosjektet.

– I utgangspunktet kan det jo se ut som Megyn Kelly og jeg har lite til felles. Jeg er liberalist, og mange av disse kvinnene har sagt ting som jeg har blitt svært opprørt over. Samtidig, som kvinne, kan jeg forstå hva hver av dem gikk gjennom, og hva Megyn måtte stå i, sier 44-åringen og utdyper:

– Ikke minst i de to ukene før Megyn sto frem og med det ikke støttet Gretchen. Det var det som fikk meg til å følelsesmessig kunne relatere meg. Da innså jeg likhetene mellom oss, hvis jeg kan driste meg til å si det.

Megyn Kelly – journalist, politisk kommentator og tidligere forsvarsadvokat, fikk jobb i NBC etter oppgjøret med Fox News. Etter den tid har hun selv havnet i hardt vær, i en helt annen sammenheng. 48-åringen fikk fyken etter et «blackface»-utspill.

Her er et tilbakeblikk på den ekte Megyn Kelly (artikkelen fortsetter under):

Det er regissør Jay Roach som har samlet tre av Hollywoods mest populære kvinner for å spille i filmen om kvinnenes oppgjør med den mannssjåvinistiske kulturen i kanalen.

«Bombshell» har verdenspremiere i desember, men dukker ikke opp på norske lerreter før 10. januar.

Sparkingen av Ailes ble sett på som et av de mest spektakulære fall i amerikansk mediene noensinne. Den tidligere døde i 2017–77 år gammel.

FORLIK: Tidligere Fox-nyhetsanker Gretchen Carlson t.v. i 2010, og hennes tidligere sjef Roger Ailes t.h. i 2006. Foto: Richard Drew, Jim Cooper AP

