KOLLEGER: Tom Cruise og Thandie Newton på Hollywood-premieren til «Mission: Impossible 2» i 2000. Foto: ROSE PROUSER / Reuters

Thandie Newton røper: Var livredd for Tom Cruise

20 år etter «Mission: Impossible»-innspillingen forteller Thandie Newton (47) om nervepåkjenningen.

I et intervju med bladet Vulture innrømmer filmstjernen at hun fortsatt har mareritt om hvordan det var å samarbeide med Tom Cruise (58).

Newton bretter ut hvordan Cruise i bestrebelsene etter å få alle til å yte maksimalt, angivelig endte opp med å påføre kollegene stress – ikke minst henne.

– Jeg var livredd for Tom – som den dominerende personen han er. Han prøver veldig hardt å være hyggelig, men alt det presset ... Han tar på seg for mye. Og han tror at det kun er han selv som kan gjøre det på den aller beste måten, sier Newton – for tiden aktuell i TV-serien «Westworld».

Forteller om konkret scene

Samtidig som det denne uken ble kjent at Cruise ønsker å treffe statsminister Erna Solberg i håp om å få startet innspillingen av «Mission: Impossible 7» på Vestlandet i september, får filmveteranen altså kraftig passet påskrevet av eks-kollegaen.

Newton utbroderer særlig én spesiell hendelse, der de to sto ute på en balkong. Regissøren var nede på bakkeplan og fulgte med i monitor. Ifølge Newton var ikke denne seansen særlig velskrevet, og særlig misfornøyd var hun med replikkene hun selv hadde fått utdelt.

Det gjorde ikke situasjonen lettere at Cruise kritiserte prestasjonen hennes og angivelig selv tok regi. Så ille ble det ifølge Netwon at han bestemte å vise henne hvordan hun skulle gjøre det.

– Vi øvde, og de tok opptak: Plutselig sa han: «Jeg skal være deg, og du skal være meg». Så vi filmet hele scenen med ham i rollen som meg, forteller 47-åringen.

– Og tro meg, det var absolutt ikke til hjelp. Jeg kan egentlig ikke tenke meg noe verre. Det påførte meg bare enda mer frykt og usikkerhet. Det var en skam egentlig. Velsigne ham, og det mener jeg virkelig, velsigne ham. Jeg vet at han prøvde å gjøre sitt beste.

Newton, som aldri er blitt tilbudt å spille i noen ny film med Cruise, er god venn med hans ekskone – Nicole Kidman (53). Hun røper i intervjuet at det i sin tid var hun som sørget for at hun fikk rollen for 20 år siden.

– Hun var en talskvinne for meg, sier Newton, også kjent som Bond-pike.

Cruise gjør helst sine egne stunt. Iblant går det galt – som her (artikkelen fortsetter under videoen):

Da de skulle gjøre de endelige opptakene en uke senere, hadde Newton bestemt seg for å gi jernet.

– Tom ville ha en alfa-bitch, så jeg anstrengte meg til det ytterste. Det var ikke det at han var grusom, bare veldig, veldig stresset, forklarer hun.

Cruise selv har ikke kommentert Newtons uttalelser.

NÅ: Thandie Newton på sesongpremieren til «Westworld» i Los Angeles i mars i år. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Tilbakeblikk: Newton vant over spiseforstyrrelsene

Innspillingen av «Mission: Impossible 7» er utsatt som følge av coronapandemien. Også den etterlengtede «Top Gun»-oppfølgeren, der Cruise gjør reprise i hovedrollen, er utsatt til jul.

Når det gjelder filminnspilling i Norge, har Cruise erfaring fra tidligere. Scener fra «Mission: Impossible Fallout» ble spilt inn på Preikestolen i Rogaland i 2018:

Publisert: 08.07.20 kl. 13:17

