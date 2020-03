PAR: Katy Perry og Orlando Bloom på premieren på Bloom TV-serie «Carnival Row» i Los Angeles i august. Foto: Chris Pizzello / Invision / AP

Orlando Bloom: Sølibat i seks måneder

Skuespilleren (43) som venter barn med Katy Perry (35) forteller at han valgte å være i sølibat et halvt år før han møtte artisten.

Det er i et intervju med The Times at Hollywoodstjernen åpner opp om singellivet. Ifølge Bloom var det en surfer-venn, Laird Hamilton, som tipset ham om å prøve sølibat etter at Orlando innrømmet at han ikke hadde det bra.

– Laird sa: «Om du vil være seriøs når det kommer til et forhold, prøv sølibat et par måneder og finn ut av ting. Det fjerner ideen om å gå på fest og tenke «Hvem vil jeg møte?»». Jeg tenkte plutselig: «Å, kan jeg ha et forhold med en kvinne som bare er vennskapelig», forteller skuespilleren.

Ifølge ham hadde han aldri prøvd å bare være venner med kvinner tidligere, fordi sex alltid «kom i veien».

– Planen var tre måneder med sølibat, men jeg likte godt måten jeg relaterte til kvinner på, og til mitt feminine indre, sier Bloom.

På spørsmål om han brukte noen hjelpemidler, som pornografi, i stedet for sex, svarer 43-åringen at han ikke gjorde «noe»:

– Det var galskap. Jeg tror ikke det er sunt. Jeg tror ikke det er å anbefale. Du må holde det i gang der nede.

FORELDRE: Orlando Bloom og Katy Perry på en galla i Monte- Carlo i september 2018. Foto: ERIC GAILLARD / REUTERS

Ifølge Entertainment News datet Bloom og Katy Perry i ti måneder før de gikk hver til sitt i starten av 2017. Så ble de sammen igjen på sommeren og forlovet seg på valentinsdagen 2019.

I februar avslørte Katy Perry at hun er gravid med parets første felles barn. Bloom har en ni år gammel sønn med ekskona, Victorias Secret-modellen Miranda Kerr (36).

Ifølge People hadde Bloom og Perry planlagt bryllup i Japan i starten av sommeren, men skal ha utsatt det som følge av corona-pandemien.

Publisert: 17.03.20 kl. 08:12

