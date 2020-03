MULTIKUNSTNER: Jennifer Lopez er sanger, danser, skuespiller, produsent og designer. Her under Independent Spirit Awards i Santa Monica på nyåret. Foto: Jennifer Graylock-Graylock.com / EMPICS Entertainment

Jennifer Lopez skuffet over Oscar-vraking

Latinstjernen (50) innrømmer at det var et sviende nederlag ikke å bli nominert til Oscar for innsatsen i «Hustlers».

Fjorårsfilmen fikk mye oppmerksomhet, og Jennifer Lopez og de andre i staben kunne konkludere med kassasuksess. Men noen kjærlighet fra Oscar-akademiet, fikk de ikke.

Lopez om rollen: – Noe av det vanskeligste jeg har gjort

Lopez, som ble nominert til Golden Globe Awards, Screen Actors Guild og Critic’s Choice Awards for sin rolle, hadde håpet å smykke seg med sin aller første Oscar-nominasjon – verdens mest prestisjetunge filmpris. Mange spådde at hun ville få en plass på listen. Men sånn gikk det ikke.

– Så jeg ble litt lei meg. Det var så mye som bygget opp til det. Jeg fikk mer skryt i mediene enn jeg noensinne har opplevd gjennom hele karrieren. Jeg leste alle disse artiklene og tenkte for meg selv: «Herregud, kan det virkelig skje?». Men så gjorde det jo ikke det, og jeg kjente bare «au, da». Det var en ganske stor skuffelse, betrodde hun i et intervju med Oprah Winfrey lørdag – ifølge People.

50-åringen ble også skuffet på vegne av alle de andre i teamet. Hun vet at de også hadde håpet på triumf.

– Jeg følte at jeg på en måte skuffet alle sammen.

Nå har Lopez imidlertid svelget nederlaget og sier hun har innsett at hun ikke trenger hverken Oscar-nominasjonen eller andre bekreftelser utenfra på at hun «er god nok».

Spilte stripper

«Hustlers» baserer seg på en artikkel i New York Magazine (journalisten spilles av Julia Stiles), og er én av mange filmer som tar for seg hvordan vanlige mennesker ble berørt av finanskrisen i 2008.

VGs anmelder ga filmen terningkast fire.

Stripperne Ramona (Lopez) og Destiny (Constance Wu) opplever trange tider økonomisk og bestemmer seg for å svindle finansklientellet for alt de er verdt.

I et intervju med GQ Magazine, i anledning av at bladet i fjor hedret henne med årets ikon-pris, forteller Lopez at det ikke er pengene som motiverer henne.

– Jeg velger å gjøre ting jeg er glad i. Det var ikke sånn at jeg fikk en haug med penger for «Hustlers». Jeg gjorde det gratis – og produserte den, sier hun.

– Det er «Jenny From the Block», sier hun og siterer en av sine største hitlåter.

– Jeg gjør det jeg vil og det jeg elsker.

Lopez var for øvrig trekkplaster under Super Bowl-finalen nylig, sammen med Shakira (43). «For drøyt», mente skeptikere. «Tåpelig», var Lopez’ svar på sexy-kritikken.

