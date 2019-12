STJERNER: Elizabeth Taylor med Kirk Douglas på en fest i Roma til Douglas’ ære i oktober 1961. Foto: AP

Hylles på 103-årsdagen: – En levende legende

Skuespiller Kirk Douglas fyller 103 år og høster lovord fra sine nærmeste, Michael Douglas (75) og Catherine Zeta-Jones (50).

Kirk Douglas var å se i sin første film i 1946. Han har siden vært nominert til tre Oscar-priser, for «Champion» (1949), «The Bad and the Beautiful» (1952) og «Lust for Life» (1956). Allerede i 1996 fikk han Oscars ærespris for lang og tro tjeneste.

KYSS: John Travolta plantet et kyss på Kirk Douglas på filmfestivalen i Santa Barbara da han delte ut ærespris til Douglas i november 2007.

9. desember fyller familiefaren 103 år, og får hilsener på sosiale medier. Skuespillersønnen Michael Douglas er blant de nærmeste gratulantene.

På Instagram deler han et bilde der han kysser faren på hodet, og skriver «Gratulerer med dagen, pappa! Du er en levende legende og hele familien din sender det kjærlighet fra dypet av sine hjerter!»

Også skuespiller Catherine Zeta-Jones som er gift med Michael, hyller familiens patriark. Hun har delt et Instagram-bilde der Kirk sitter på hennes fang.

«Denne fyren på fanget mitt er 103!!!!! Gratulerer med dagen, Pappy!!! Jeg elsker deg av hele mitt hjerte.»

Kirk Douglas er ikonisk i en rekke roller, og er avbildet i Norge minst to ganger.

INNSPILLING: Kirk Douglas utenfor Rjukan Hotell under innspilling av «Heltene fra Telemark» på Rjukan. Filmen handlet om aksjonen mot Vemork kraftstasjon fra tungtvannssabotørene fra Kompani Linge. Det britiske selskapet Benton film stilte med en stab på 120.

Michael Douglas ble også Golden Globe-nominert på farens 103-årsdag, og delte et bilde i anledning dette også. Der skriver han at faren er stolt av ham. Det er for hovedrollen i TV-serien «The Kominsky Method» han ble nominert til TV-og filmprisen.

Han fortalte nylig på «Jimmy Kimmel! Live!» at faren er lei av store bursdagsfester etter de store feiringene fra han fylte 100 i 2016.

– Han trygler meg, han har en tåre i øyet, og sier «La oss bare ha middag sammen med familien. Ta med barna», sa Michael spøkefullt, ifølge People.

