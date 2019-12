FYLLEKJØRTE: Henry Thomas, her på en prisutdeling i Los Angeles i september. Foto: NINA PROMMER / EPA

«E. T.»-stjernen Henry Thomas beskyldt for å ha tuklet med urinprøve

Hollywood-stjernen (48) ble arrestert for fyllekjøring i oktober – og etterpå anklaget for å ha fylt toalettvann i urinprøveglasset på politistasjonen.

Oppdatert nå nettopp

Henry Thomas, kjent som barnestjerne i «E.T.: Gjesten fra verdensrommet» i 1982 og senere fra filmer som «Dear John» og «Doctor Sleep», fikk en ripe i lakken da han for halvannen måned siden ble pågrepet av politiet i Tualatin i Oregon.

Forbipasserende skal ha ringt inn om at en mann satt og sov i bilen midt i et veikryss.

Skuespilleren, som også har en av hovedrollene i Netflix-skrekkserien «The Haunting of Hill House», nektet å utføre blåsetest på stedet og ble derfor tatt med til politistasjonen i Washington County.

I politirapporten, som nettstedet TMZ har fått innsyn i, står det at 48-åringen ble plassert på glattcelle før han ble pålagt å avgi urinprøve. Mens en politikvinne leste opp fra skjemaet om rettigheter og medisinske detaljer, skal han ha blitt avbrutt av Thomas – som ifølge rapporten ba om å få utlevert testglasset.

ARRESTFOTO: Henry Thomas på politiets «mug shot» etter pågripelsen. Foto: Washington County Sheriff's Office

Politikvinnen skal ha snudd ryggen til mens Thomas sto over toalettet. Hun skal ha fortsatt å lese høyt fra papirene da hun hørte at han urinerte. Da Thomas ga politiet glasset, skal det imidlertid ha vært tydelig at innholdet var krystallklart og kaldt – ikke kroppstemperert

Da Thomas fikk spørsmål om han hadde fylt vann fra doskålen i glasset, nektet han, ifølge rapporten.

Da skuespilleren senere ble fraktet til et sykehus for å avlegge blodprøve, skal han ha truet med å saksøke både politiet og byen. Samtidig skal han ha skrytt av å være «gutten fra «E.T.».

KLASSIKER: Henry Thomas og E.T. i 1982. Foto: UiP, FILMWEB.NO

På sykehuset skal Thomas ha fått sjansen til å gi ny urinprøve, noe han avslo.

Hva som skjedde, forblir uvisst. Thomas valgte nemlig å innrømme skyld i tiltalen om fyllekjøring, noe som gjør at han slipper videre etterforskning og fengsel. Han har ifølge tilståelsesavtalen gått med på å betale en bot på om lag 5000 kroner, i tillegg til at han må gjennomføre et rehabiliteringsprogram med ett års varighet. Han er også pålagt å ha en elektronisk alkolås i bilen.

48-åringen beordres også å delta på et panelmøte med ofre for fyllekjøring.

Thomas er i disse dager aktuell i en TV-reklame for strømmetjenesten Xfinity, der han etter 37 år får et gjensyn med sin gamle venn, E.T. Reklamen har fått mye oppmerksomhet verden over:

Trailer fra 2009-filmen «Dear John», der Thomas sto på rollelisten:

Publisert: 07.12.19 kl. 16:49 Oppdatert: 07.12.19 kl. 17:09

