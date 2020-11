LANG KARRIERE: Sven Wollter ble 86 år gammel. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Skuespillerlegenden Sven Wollter er død

Wollter døde som følge av Covid-19 opplyser hans datter.

Den svenske skuespilleren Sven Wollter er død, skriver Aftonbladet. Han ble 86 år gammel.

Han døde som følge av covid-19, opplyser hans datter Stina på Instagram.

Han har spilt i en lang rekke filmer, blant annet «Änglagård», «Den 13. krigeren» og «Jerusalem».

Wollter har også vært med i flere norske filmer, blant annet «Smykketyven» fra 1990 og «Sweetwater» fra 1988.

Wollter har vært aktiv helt til det siste, og har ifølge imdb.com spilt inn filmen «Dag för dag», med blant andre Tomas von Brömssen, som ennå ikke er lansert.

Wollter vant Sveriges Oscar, Guldbaggen, to ganger. For filmen «Mannen fra Mallorca» i 1985, og for «En sang for Martin» i 2002. Wollter var også politisk aktiv og medlem i det svenske kommunistpartiet.

Publisert: 10.11.20 kl. 18:25