ACTIONHELTINNE: Gal Gadot, her på Vanity Fairs Oscar-nachspiel i Los Angeles i fjor. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP

Gal Gadot har født – viser frem babyen

«Wonder Woman»-skuespiller Gal Gadot (35) er nå trebarnsmor.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Under et bilde av seg selv med ektemannen Yaron Varsano (46) og alle parets tre barn, skriver Gadot på Instagram sent tirsdag kveld norsk tid:

«Min skjønne familie. Jeg kunne ikke vært mer takknemlig og lykkelig (og trøtt). Vi er alle henrykt over å ønske Daniella velkommen inn i familien. Jeg sender dere alle kjærlighet og god helse.»

Også denne gangen var det en datter som meldte sin ankomst, men det hadde den israelske filmstjernen allerede betrodd offentligheten.

– Vi holder oss til det vi kan, fleipet Gadot da hun gjestet TV-showet «Live With Kelly and Ryan» i vår.

På bildet er det den nyfødtes eldste storesøster, Alma på ni år, som holder babyen. Maya er tre år.

Gadot har over 56 millioner følgere på Instagram, og under den ferske posten strømmer det på med gratulasjoner og lykkønskninger.

35-åringen har en rekke filmer på gang, selv om hun nå må ta en pause. Blant annet skal hun spille inn «Wonder Woman 3». «Wonder Woman 1984» fikk lunken mottagelse av VGs anmelder i mars.