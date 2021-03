HUSKER DU?: «Lykkeland» fikk både gode anmeldelser og store seertall da den gikk i 2018, samtidig som den rasket med seg fem priser under Gullruten året etter. Fra venstre Fredrik (Amund Harboe), Toril (Malene Wadel), Jonathan (Bart Edwards) og Anna (Anne Regine Ellingsæter). Alle er med i sesong to, i tillegg til Pia Tjelta og Per Kjerstad som ekteparet Nyman. Foto: Maipo/NRK

Spiller inn «Lykkeland 2» i Litauen – tross globale reiseråd

NRK og Maipo sender norske filmarbeidere og skuespillere til Litauen for å fullføre innspillingen av «Lykkeland 2» – selv om landet er rødt. Flere uttrykker ubehag ved å reise.

Av Stein Østbø

Publisert: Nå nettopp

Mandag drar staben, inkludert skuespillere, til lavkostnadslandet Litauen for å gjennomføre viktige scener i neste sesong av NRK-serien som handler om det norske oljeeventyret og hvordan Norge ble et av verdens rikeste land.

Litauen er med høyrisiko-smittetrykk på nivå med Oslo. Ifølge Det europeiske smittevernbyrået ligger Litauen nå på 261,05 smittetilfeller pr. 100.000 innbygger de siste 14 dagene, mens Oslo ligger på 285,4.

– Ettersom dette er en arbeidsreise og arbeidet ikke kan gjennomføres i Norge vil det være en nødvendig reise. Vi har en svært begrenset stab som reiser, opplyser produsent Synnøve Hørsdal i Maipo, og legger til:

– Vi blør dessverre alle i denne situasjonen, både stab, aktører, produksjonsselskap og bestiller (NRK).

For VG kjenner til at produksjonsteamet til Litauen omfatter opptil 16 personer. To av de som VG har snakket med i og rundt Litauen-teamet sier de føler noe ubehag ved akkurat den kommende arbeidsreisen som varer helt frem til 22. april.

Det er ikke lenger siden enn rett før jul at de måtte utsette en lignende, krevende arbeidsreise til Belgia for å filme undervannsscener i et stort basseng.

– Filmforbundet kan bekrefte å ha mottatt bekymringsmeldinger fra stabsmedlemmer på produksjonen av «Lykkeland 2» angående planlagt reise til Litauen, først i januar og nå i mars, sier forbundsleder i Norsk Filmforbund, Elisabeth Sjaastad.

Hun legger til at de har vært i løpende dialog med produsenten og har etterlyst løsninger for å flytte produksjonen hjem til Norge, noe de fikk til med den første opptaksperioden.

– Vi har full forståelse for at filmarbeidere opplever det som en ekstra belastning å reise utenlands gitt den nåværende smittesituasjonen. De medlemmene som kontakter oss får råd om hva de bør gjøre ut fra en helhetsvurdering av den konkrete situasjonen og om de er i risikogruppe og lignende, sier Sjaastad.

– Jeg synes det er svært beklagelig om det er slik at noen i staben til «Lykkeland 2» blir med til Litauen på tross av at de egentlig ikke ønsker det. Vi har på ingen måte forsøkt å overtale noen til å ta dette oppdraget mot sin vilje, sier Synnøve Hørsdal.

Hun innrømmer at det har vært svært krevende å forsøke og gjennomføre denne produksjonen under pandemien.

– Vi klarte å flytte en del av opptakene til Norge, men vi kommer ikke i havn uten å gjøre noen av de planlagte opptakene i Litauen. Vi har blant annet bygget interiører i studio der som allerede var påbegynt i høst, sier hun.

Hørsdal legger til at de har innført strenge smittetiltak som blant annet innebærer sosial karantene for alle i Litauen, testing av hele staben flere ganger i uken og karantene når teamet returnerer til Norge.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser til VG at dersom dette er vurdert som en nødvendig reise, kan ikke FHI overprøve det, men at det da er en rekke tiltak som skal følges for å redusere risiko for smitte.

Tidligere i år bestemte TV 2 å utsette innspillingen av realityserien «Love Island» på ubestemt tid, grunnet pandemien, mens Discovery-serien «Ex on the Beach» byttet lokasjon fra sørligere strøk til Hemsedal, av samme grunn.

Den 9. februar forlenget regjeringen de globale reiserådene med virkning fra 1. mars til 15. april.

Synnøve Hørsdal forteller at de har forsøkt å flagge hjem produksjonen også fra Litauen, men at det hverken har vært praktisk eller økonomisk mulig. Dessuten venter en litauisk insentivordning på 20 millioner kroner som forsvinner dersom alt flagges hjem til Norge.

Da kulturminister Abid Q. Raja bevilget 40 millioner kroner for å flagge hjem norske film- og TV-produksjoner, gikk en del av potten til «Lykkeland 2». Men det strekker ikke til, sier Hørsdal.

– Kulturdepartementet har gjennom Norsk filminstitutt gitt oss 15 prosent dekning av kostnadene i Norge i forbindelse med hjemflagging av en del av opptakene. Dette er 20 prosent mindre enn vi får i Litauen. Med kostnader allerede påløpt i Litauen, og med en lavere inndekning, har vi ikke mulighet til å legge mer til Norge, sier hun.

– Hva beløper ekstrakostnadene seg til i løpet av pandemien?

– Vi vet ikke sluttsummen for ekstrakostnader forbundet med covid-19 på «Lykkeland 2», men pr. i dag er det på rundt 22 millioner kroner. Staten har gitt oss noe kompensasjon gjennom Norsk filminstitutt, og NRK har dekket en del og resten må dekkes av oss, sier Synnøve Hørsdal.

Også NRK kjenner på ekstrakostnadene for sine produksjoner.

– Våre ekstrakostnader på grunn av pandemien er for eksterne dramaproduksjoner rundt 25 millioner kroner. Dette er kostnader for ekstra smitteverntiltak, forsinkelser og flytting av produksjoner fra utlandet til Norge, forteller NRKs dramasjef Ivar Køhn.

– Sett i lys av kulturministerens utspill om å flagge hjem norske produksjoner da han utlovte 40 millioner til dette; er dette nok, og burde Staten bidra med mer?

– Det er i alle fall ingen grunn til å holde igjen på disse midlene. Hver eneste krone vil generere det mangedobbelte i omsetning i Norge i form av jobber, utstyr og leie. Det er i prinsippet en ekstra insentivordning på samme måte som det bejublede tilskuddet til Tom Cruise og gjengen. I tillegg får vi en miljøgevinst ved at innspillingen skjer i nærområdet, sier Køhn.

Elisabeth Sjaastad i Filmforbunder er også opptatt av den økonomiske siden.

– Verken Kulturdepartementet, via Norsk filminstitutt, eller bestillende kanal NRK har stilt opp med nok midler til å avhjelpe det bortfallet av finansiering som vil oppstå dersom hele produksjonen flyttes hjem. Vi finner det sterkt beklagelig at kompensasjonsordningene for film og serier under koronaepidemien nok en gang kommer for sent og treffer for dårlig, sier hun.